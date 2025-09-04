https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039536139.html
Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике
Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике - РИА Новости, 04.09.2025
Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что до конца этого года пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённое развитию...
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что до конца этого года пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённое развитию электроэнергетики в России, об этом министр заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Сегодня мы отрабатываем на совещании с Владимиром Владимировичем Путиным по Дальнему Востоку, а я думаю, что до конца этого года пройдёт еще и совещание по развитию электроэнергетики в Российской Федерации", - сказал он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
