Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике - РИА Новости, 04.09.2025
03:52 04.09.2025
Цивилев ожидает, что до конца года пройдет совещание по электроэнергетике
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что до конца этого года пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённое развитию электроэнергетики в России, об этом министр заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Сегодня мы отрабатываем на совещании с Владимиром Владимировичем Путиным по Дальнему Востоку, а я думаю, что до конца этого года пройдёт еще и совещание по развитию электроэнергетики в Российской Федерации", - сказал он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сергей Цивилев
Владимир Путин и Сергей Цивилев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что до конца этого года пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённое развитию электроэнергетики в России, об этом министр заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
"Сегодня мы отрабатываем на совещании с Владимиром Владимировичем Путиным по Дальнему Востоку, а я думаю, что до конца этого года пройдёт еще и совещание по развитию электроэнергетики в Российской Федерации", - сказал он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Цивилев призвал разрабатывать типовые проекты объектов электрогенерации
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинСергей ЦивилевДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
