https://ria.ru/20250904/trutnev-2039528969.html

Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов

Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов - РИА Новости, 04.09.2025

Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:06:00+03:00

2025-09-04T02:06:00+03:00

2025-09-04T02:06:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владивосток

юрий трутнев

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_b51e0ef040eb30209ef8062804fd545e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что предложил главе Минпромторга создать на Дальнем Востоке предприятия, занимающиеся производством электронной компонентной базы. Он отметил, что технологии станут отдельной темой ВЭФ, добавив, что Россия "подотстала" в развитии технологий, причем во многих направлениях, которые просто нужны стране, чтобы быть независимой и сильной. По его словам, сейчас очень многое "вынуждены закупать, а это всегда зависимость, которая может обернуться нам не очень хорошей стороной". "Я ему (главе Минпромторга Антону Алиханову – ред.) говорил - и с (первым вице-премьером РФ Денисом) Мантуровым разговаривали на эту тему - говорю, слушайте, вот есть Дальний Восток, огромный, с бурно растущим производственным потенциалом. Поставьте вы предприятие по компонентной базе. Давайте мы будем чипы выпускать новые. Давайте, вы деньги найдете, мы найдем, с бизнеса стрясем - если их вместе сложить, может быть, получится. Давайте матрицы тепловизионные сделаем, война же идёт... Я их долго мучил. Они сказали, что они будут стараться", - сказал Трутнев журналистам. По его информации, последняя встреча с главой Минпромторга завершилась тем, что Алиханов сказал, что у них уже есть предложения. "Сдвинуть технологическое развитие Дальнего Востока нам необходимо, и мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы это случилось… В структуре управления технологиями... нужны структурные изменения", - уточнил Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/trutnev-2039525245.html

https://ria.ru/20250903/tor-2039233728.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет