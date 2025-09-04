Рейтинг@Mail.ru
Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов
02:06 04.09.2025
Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов
Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что... РИА Новости, 04.09.2025
экономика
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что предложил главе Минпромторга создать на Дальнем Востоке предприятия, занимающиеся производством электронной компонентной базы. Он отметил, что технологии станут отдельной темой ВЭФ, добавив, что Россия "подотстала" в развитии технологий, причем во многих направлениях, которые просто нужны стране, чтобы быть независимой и сильной. По его словам, сейчас очень многое "вынуждены закупать, а это всегда зависимость, которая может обернуться нам не очень хорошей стороной". "Я ему (главе Минпромторга Антону Алиханову – ред.) говорил - и с (первым вице-премьером РФ Денисом) Мантуровым разговаривали на эту тему - говорю, слушайте, вот есть Дальний Восток, огромный, с бурно растущим производственным потенциалом. Поставьте вы предприятие по компонентной базе. Давайте мы будем чипы выпускать новые. Давайте, вы деньги найдете, мы найдем, с бизнеса стрясем - если их вместе сложить, может быть, получится. Давайте матрицы тепловизионные сделаем, война же идёт... Я их долго мучил. Они сказали, что они будут стараться", - сказал Трутнев журналистам. По его информации, последняя встреча с главой Минпромторга завершилась тем, что Алиханов сказал, что у них уже есть предложения. "Сдвинуть технологическое развитие Дальнего Востока нам необходимо, и мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы это случилось… В структуре управления технологиями... нужны структурные изменения", - уточнил Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
дальний восток
владивосток
2025
Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что предложил главе Минпромторга создать на Дальнем Востоке предприятия, занимающиеся производством электронной компонентной базы.
Он отметил, что технологии станут отдельной темой ВЭФ, добавив, что Россия "подотстала" в развитии технологий, причем во многих направлениях, которые просто нужны стране, чтобы быть независимой и сильной. По его словам, сейчас очень многое "вынуждены закупать, а это всегда зависимость, которая может обернуться нам не очень хорошей стороной".
"Я ему (главе Минпромторга Антону Алиханову – ред.) говорил - и с (первым вице-премьером РФ Денисом) Мантуровым разговаривали на эту тему - говорю, слушайте, вот есть Дальний Восток, огромный, с бурно растущим производственным потенциалом. Поставьте вы предприятие по компонентной базе. Давайте мы будем чипы выпускать новые. Давайте, вы деньги найдете, мы найдем, с бизнеса стрясем - если их вместе сложить, может быть, получится. Давайте матрицы тепловизионные сделаем, война же идёт... Я их долго мучил. Они сказали, что они будут стараться", - сказал Трутнев журналистам.
По его информации, последняя встреча с главой Минпромторга завершилась тем, что Алиханов сказал, что у них уже есть предложения.
"Сдвинуть технологическое развитие Дальнего Востока нам необходимо, и мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы это случилось… В структуре управления технологиями... нужны структурные изменения", - уточнил Трутнев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
