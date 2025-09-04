В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе трудоустроенных бойцов

https://ria.ru/20250904/trudoustroystvo-2039635817.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Свыше 13 тысяч бойцов спецоперации обратились за помощью в трудоустройстве в Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", 56% из них уже трудоустроены, рассказала РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "К нам обратилось более 13 тысяч участников специальной военной операции, 56% трудоустроены", - сказала она в кулуарах ВЭФ. Цивилева добавила, что из числа тех бойцов, которые пока не трудоустроены, ряд проходит лечение или реабилитацию, кто-то попросил продлить отпуск, чтобы восстановиться и адаптироваться к жизни. Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

