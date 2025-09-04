https://ria.ru/20250904/trevoga-2039550302.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черниговской области была объявлена в 03.01 мск, в Сумской – в 03.21 мск, в Харьковской – в 03.39 мск, в Днепропетровской и Полтавской – в 05.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
