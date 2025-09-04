Рейтинг@Mail.ru
12:31 04.09.2025 (обновлено: 14:19 04.09.2025)
СМИ рассказали, какой шаг Трамп предпринял из-за России
Президент США Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, поскольку страна продолжает покупать российскую нефть, пишет Washington Post. РИА Новости, 04.09.2025
в мире
сша
индия
нью-дели
марко рубио
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, поскольку страна продолжает покупать российскую нефть, пишет Washington Post."По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти", — говорится в публикации.В материале указали, что госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили американскому лидеру вариант сделки, в рамках которой с индийской стороны предлагается значительное снижение пошлин на товары из США.Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25 процентов вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных США.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
в мире, сша, индия, нью-дели, марко рубио, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Индия, Нью-Дели, Марко Рубио, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, поскольку страна продолжает покупать российскую нефть, пишет Washington Post.
"По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти", — говорится в публикации.
В материале указали, что госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили американскому лидеру вариант сделки, в рамках которой с индийской стороны предлагается значительное снижение пошлин на товары из США.
Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25 процентов вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных США.
Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.
При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
В миреСШАИндияНью-ДелиМарко РубиоДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
