Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР - РИА Новости, 04.09.2025
07:56 04.09.2025 (обновлено: 07:59 04.09.2025)
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
россия, в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Россия, В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование на Украине
РоссияВ миреКитайСШАДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
