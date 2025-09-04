https://ria.ru/20250904/tramp-2039565161.html
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР - РИА Новости, 04.09.2025
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:56:00+03:00
2025-09-04T07:56:00+03:00
2025-09-04T07:59:00+03:00
россия
в мире
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
россия
китай
сша
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
Трамп: мои отношения с лидерами Китая, КНДР и РФ очень хорошие