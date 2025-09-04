https://ria.ru/20250904/tramp-2039564509.html
Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование на Украине
2025-09-04T07:51:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование украинского конфликта. "Думаю, что мы все это уладим", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
