https://ria.ru/20250904/tramp-2039542308.html

Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News

Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News - РИА Новости, 04.09.2025

Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News

Американский телеканал Fox News утверждает, что у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с европейскими лидерами в четверг в 15.00 по... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:52:00+03:00

2025-09-04T04:52:00+03:00

2025-09-04T04:52:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Американский телеканал Fox News утверждает, что у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с европейскими лидерами в четверг в 15.00 по московскому времени. "Завтра утром в 08.00 утра по восточному времени (15.00 мск - ред.) президент будет говорить с европейскими лидерами", - заявил ведущий телеканала Шон Хэннити в прямом эфире. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих".

https://ria.ru/20250903/tramp-2039509098.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский