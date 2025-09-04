https://ria.ru/20250904/tramp-2039542308.html
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News - РИА Новости, 04.09.2025
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News
Американский телеканал Fox News утверждает, что у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с европейскими лидерами в четверг в 15.00 по... РИА Новости, 04.09.2025
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Американский телеканал Fox News утверждает, что у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с европейскими лидерами в четверг в 15.00 по московскому времени. "Завтра утром в 08.00 утра по восточному времени (15.00 мск - ред.) президент будет говорить с европейскими лидерами", - заявил ведущий телеканала Шон Хэннити в прямом эфире. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих".
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News
