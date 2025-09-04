https://ria.ru/20250904/toplivo-2039599308.html

Цивилев рассказал о мерах по стабилизации цен на топливо

Цивилев рассказал о мерах по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 04.09.2025

Цивилев рассказал о мерах по стабилизации цен на топливо

Принятых мер по стабилизации российского топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции, заявил... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:14:00+03:00

2025-09-04T10:14:00+03:00

2025-09-04T10:14:00+03:00

экономика

россия

владивосток

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039587942_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_fb13177b79e020cda547a01318b63f70.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принятых мер по стабилизации российского топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Наша основная задача - удерживать рост цен на бензин не выше инфляции… Тех мер, которые мы применили сейчас, я думаю, что будет достаточно", - ответил министр на вопрос, будет ли в сентябре рост цен в пределах инфляции. По мнению Цивилева, важно, чтобы на рынке не создавался искусственный ажиотаж, который провоцирует рост цен на фоне отсутствия реальных проблем с обеспеченностью топливом. "Мы знаем о случаях, когда специально раздувается ситуация, связанная с кризисом бензина. Что дальше делают? Дальше на заправках в канистры заливают по цене заправки, а потом начинают говорить, что скоро не будет бензина... И на спекулятивных ожиданиях целый ряд недобросовестных предпринимателей пытается заработать", - сказал глава Минэнерго. По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. При этом в целом в России с 26 августа по 1 сентября была дефляция - в 0,08%. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/neftyaniki-2039330548.html

https://ria.ru/20250904/memorandum-2039594686.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025