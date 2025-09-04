Цивилев рассказал о мерах по стабилизации цен на топливо
Цивилев заявил, что принятых мер по стабилизации топливного рынка достаточно
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принятых мер по стабилизации российского топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Наша основная задача - удерживать рост цен на бензин не выше инфляции… Тех мер, которые мы применили сейчас, я думаю, что будет достаточно", - ответил министр на вопрос, будет ли в сентябре рост цен в пределах инфляции.
По мнению Цивилева, важно, чтобы на рынке не создавался искусственный ажиотаж, который провоцирует рост цен на фоне отсутствия реальных проблем с обеспеченностью топливом.
"Мы знаем о случаях, когда специально раздувается ситуация, связанная с кризисом бензина. Что дальше делают? Дальше на заправках в канистры заливают по цене заправки, а потом начинают говорить, что скоро не будет бензина... И на спекулятивных ожиданиях целый ряд недобросовестных предпринимателей пытается заработать", - сказал глава Минэнерго.
По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. При этом в целом в России с 26 августа по 1 сентября была дефляция - в 0,08%.
Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.