Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации

2025-09-04T10:03:00+03:00

КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации, которая является важнейшим направлением повышения конкурентоспособности экономики, заявил глава республики Рустам Минниханов. По информации пресс-службы главы Татарстана, Минниханов провел семинар-совещание с директорами промышленных предприятий республики по вопросу внедрения и использования в производстве робототехники. Его участники обсудили мировые тренды промышленной роботизации, существующие меры государственной поддержки, решения по автоматизации производств, современные потребности и вызовы. "Мы должны принять республиканскую стратегию роботизации. Надо разработать данную стратегию совместно с нашими промышленниками и максимально использовать федеральную поддержку. Два раза в год будем подводить итоги данной работы. Это наша приоритетная задача", - сказал Минниханов в ходе совещания. Глава республики подчеркнул, что развитие промышленной роботизации - важнейшее направление повышения конкурентоспособности экономики. "Самое главное - в республике есть и производители роботов, и соответствующие специалисты. Нам очень серьезно нужно поработать в части подготовки и переподготовки кадров. В сентябре у нас большое мероприятие - Kazan Digital Week. Эту тему следует обстоятельно отработать и в рамках данного форума", - добавил он. По словам Минниханова, перспективы роботизации охватывают практически все отрасли экономики, способствуют повышению производительности и обеспечивают технологическое лидерство. "Все должны активно включиться в эту работу", - отметил он, уточнив, что ответственным за разработку программы роботизации будет министерство промышленности и торговли республики. По информации пресс-службы, сегодня Татарстан входит в топ-5 регионов страны по количеству применяемых роботов. Больше всего в части роботизации производства продвинулись предприятия автопрома: "Тракс Восток Рус", "Камаз", "Соллерс-Алабуга" и другие. Во всех ведущих учебных заведениях Татарстана, готовят специалистов по робототехнике.

