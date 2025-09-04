Рейтинг@Mail.ru
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:03 04.09.2025 (обновлено: 10:04 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/tatarstan-2039594108.html
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации - РИА Новости, 04.09.2025
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации, которая является важнейшим направлением повышения конкурентоспособности экономики, заявил глава... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:03:00+03:00
2025-09-04T10:04:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg
КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации, которая является важнейшим направлением повышения конкурентоспособности экономики, заявил глава республики Рустам Минниханов. По информации пресс-службы главы Татарстана, Минниханов провел семинар-совещание с директорами промышленных предприятий республики по вопросу внедрения и использования в производстве робототехники. Его участники обсудили мировые тренды промышленной роботизации, существующие меры государственной поддержки, решения по автоматизации производств, современные потребности и вызовы. "Мы должны принять республиканскую стратегию роботизации. Надо разработать данную стратегию совместно с нашими промышленниками и максимально использовать федеральную поддержку. Два раза в год будем подводить итоги данной работы. Это наша приоритетная задача", - сказал Минниханов в ходе совещания. Глава республики подчеркнул, что развитие промышленной роботизации - важнейшее направление повышения конкурентоспособности экономики. "Самое главное - в республике есть и производители роботов, и соответствующие специалисты. Нам очень серьезно нужно поработать в части подготовки и переподготовки кадров. В сентябре у нас большое мероприятие - Kazan Digital Week. Эту тему следует обстоятельно отработать и в рамках данного форума", - добавил он. По словам Минниханова, перспективы роботизации охватывают практически все отрасли экономики, способствуют повышению производительности и обеспечивают технологическое лидерство. "Все должны активно включиться в эту работу", - отметил он, уточнив, что ответственным за разработку программы роботизации будет министерство промышленности и торговли республики. По информации пресс-службы, сегодня Татарстан входит в топ-5 регионов страны по количеству применяемых роботов. Больше всего в части роботизации производства продвинулись предприятия автопрома: "Тракс Восток Рус", "Камаз", "Соллерс-Алабуга" и другие. Во всех ведущих учебных заведениях Татарстана, готовят специалистов по робототехнике.
https://ria.ru/20250903/tatarstan-2039318509.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_06c20b8c5b99049e41d3ecac28bdb7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации

Минниханов: Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Татарстан разработает республиканскую стратегию роботизации, которая является важнейшим направлением повышения конкурентоспособности экономики, заявил глава республики Рустам Минниханов.
По информации пресс-службы главы Татарстана, Минниханов провел семинар-совещание с директорами промышленных предприятий республики по вопросу внедрения и использования в производстве робототехники. Его участники обсудили мировые тренды промышленной роботизации, существующие меры государственной поддержки, решения по автоматизации производств, современные потребности и вызовы.
"Мы должны принять республиканскую стратегию роботизации. Надо разработать данную стратегию совместно с нашими промышленниками и максимально использовать федеральную поддержку. Два раза в год будем подводить итоги данной работы. Это наша приоритетная задача", - сказал Минниханов в ходе совещания.
Глава республики подчеркнул, что развитие промышленной роботизации - важнейшее направление повышения конкурентоспособности экономики.
"Самое главное - в республике есть и производители роботов, и соответствующие специалисты. Нам очень серьезно нужно поработать в части подготовки и переподготовки кадров. В сентябре у нас большое мероприятие - Kazan Digital Week. Эту тему следует обстоятельно отработать и в рамках данного форума", - добавил он.
По словам Минниханова, перспективы роботизации охватывают практически все отрасли экономики, способствуют повышению производительности и обеспечивают технологическое лидерство.
"Все должны активно включиться в эту работу", - отметил он, уточнив, что ответственным за разработку программы роботизации будет министерство промышленности и торговли республики.
По информации пресс-службы, сегодня Татарстан входит в топ-5 регионов страны по количеству применяемых роботов. Больше всего в части роботизации производства продвинулись предприятия автопрома: "Тракс Восток Рус", "Камаз", "Соллерс-Алабуга" и другие. Во всех ведущих учебных заведениях Татарстана, готовят специалистов по робототехнике.
Баннер Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Татарстан обсудит на ВЭФ инвестиции, исламское финансирование и ИИ-проекты
3 сентября, 11:32
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала