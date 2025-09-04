Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ обвинил власти Молдавии в запугивании православных священников
Религия
 
15:30 04.09.2025
Архиепископ обвинил власти Молдавии в запугивании православных священников
религия
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Власти Молдавии притесняют и запугивают священников православной церкви, переступая для этого через любые законы, заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. В среду епископ Чадыр-Лунгский Николай был задержан для досмотра в аэропорту Кишинева. Как сообщает портал "Правда Гагаузии", он должен был вылететь в Узбекистан для участия в торжествах по случаю 35-летия хиротонии уроженца Молдавии митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Досмотр продолжался более двух часов и завершился после того, как самолет в Узбекистан уже вылетел, епископ не смог покинуть страну. "Вчерашнее задержание владыки Николая - это продолжение тенденции притеснения православных священнослужителей со стороны наших властей. Министерства , которые отвечают за такие деяния, переоценивают свои возможности и переступают все законные преграды. Я полагаю, что это меры, которые нас должны устрашить, мы видим двойные стандарты власти", - заявил архиепископ Маркелл журналистам. Он заявил, что священнослужители выражают солидарность с коллегами и выразил мнение, что это "месть властей Молдавии за то, что мы говорим правду". "ЦИК предупредил священнослужителей не вмешиваться в агитацию, но никакой агитации от православной церкви Молдовы вы не услышите. Мы всегда призываем людей к ответственности. Я обращаюсь к прихожанам: выполняйте своей гражданский долг, полагаясь на совесть", - добавил Владыка. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул
Религия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул
Религия В мире Молдавия Кишинев Евгения Гуцул
 
 
