Стремление Мерца к реваншу беспокоит элиты в ФРГ, заявили в СВР
Стремление Мерца к реваншу беспокоит элиты в ФРГ, заявили в СВР
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине."Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
