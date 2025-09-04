Рейтинг@Mail.ru
Стремление Мерца к реваншу беспокоит элиты в ФРГ, заявили в СВР
09:12 04.09.2025 (обновлено: 12:25 04.09.2025)
Стремление Мерца к реваншу беспокоит элиты в ФРГ, заявили в СВР
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине."Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, сша, фридрих мерц
Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире, США, Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
"Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
ГерманияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ миреСШАФридрих Мерц
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
