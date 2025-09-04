https://ria.ru/20250904/svo-2039789782.html

Российский боец две недели полз до своих в зоне СВО

Российский боец две недели полз до своих в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2025

Российский боец две недели полз до своих в зоне СВО

Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, рассказал РИА Новости командир мотострелкового... РИА Новости, 04.09.2025

ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным "Ахи". "Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень (боец смежного подразделения - ред.). По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения", – рассказал собеседник агентства. По словам "Ахи", раненный боец выжил благодаря знаниям и навыкам, полученным от супруги, работающей фельдшером. "Он ночью полз, а днем лежал и обрабатывал раны. Вот это был удивительный человек", – добавил военнослужащий. Первым делом, оказавшись у российских позиций, солдат не спросил о собственных травмах, а начал интересоваться судьбой своего брата-танкиста, связь с которым ранее прервалась. "С братом все оказалось нормально. О нем даже писали в газетах, брали интервью", – уточнил "Ахи".

