https://ria.ru/20250904/svo-2039785434.html

Российские разведчики используют тактику засад для уничтожения техники ВСУ

Российские разведчики используют тактику засад для уничтожения техники ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025

Российские разведчики используют тактику засад для уничтожения техники ВСУ

Разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Сумской области успешно применяют тактику засад с использованием FPV-дронов для перехвата и уничтожения... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T21:40:00+03:00

2025-09-04T21:40:00+03:00

2025-09-04T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039785301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68005d1020f6ad9e6f797dcb0b7f53aa.jpg

КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Сумской области успешно применяют тактику засад с использованием FPV-дронов для перехвата и уничтожения техники ВСУ на маршрутах логистики, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Бизон". "Мы используем тактику засады, отправляем FPV-дрон на участок их подвоза, где у них проходит логистика, садимся в каком-нибудь укромном месте, как сейчас. Посидели около часа, увидели пикап, который движется в нашу сторону, ну и оператор отработал по этому пикапу, тем самым нарушается логистика противника ", - рассказал военный. Он отметил, для подтверждения уничтожения цели и нанесения максимального ущерба был задействован второй беспилотник. "Второй дрон запустили на добивание этой машины, подлетев к ней, увидев её поражение, отправили на другую позицию противника", - добавил разведчик. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем одной из таких засад, устроенной разведчиками при помощи дрона-камикадзе. Один из операторов дрона засек пикап ВСУ и нанес удар, в результате автомобиль был уничтожен. Собеседник агентства подчеркнул, что помимо основной цели, разведчики оперативно реагируют на вновь обнаруженные объекты. "Ранее увидели засечку миномёта, и это была резервная цель, полетели туда, нанесли небольшой ущерб дроном, вскрыли и уничтожили расчёт", - добавил он. По его словам, успешная операция также позволила получить ценную разведывательную информацию о новой позиции противника, что упростит будущие атаки. Маршрут полёта к ней теперь известен, а отсутствие у противника на данном участке средств защиты от дронов делает его уязвимым для последующих ударов. "Таким образом, активная работа лишает противника возможности бесперебойного снабжения, уничтожая его технику и живую силу", - пояснил он.

https://ria.ru/20250609/razvedchiki-2021827628.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перехват и уничтожение техники ВСУ на маршрутах логистики Разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Сумской области успешно применяют тактику засад с использованием FPV-дронов для перехвата и уничтожения техники ВСУ на маршрутах логистики, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Бизон" 2025-09-04T21:40 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, в мире