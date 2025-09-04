https://ria.ru/20250904/svo-2039785434.html
Российские разведчики используют тактику засад для уничтожения техники ВСУ
КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Сумской области успешно применяют тактику засад с использованием FPV-дронов для перехвата и уничтожения техники ВСУ на маршрутах логистики, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Бизон". "Мы используем тактику засады, отправляем FPV-дрон на участок их подвоза, где у них проходит логистика, садимся в каком-нибудь укромном месте, как сейчас. Посидели около часа, увидели пикап, который движется в нашу сторону, ну и оператор отработал по этому пикапу, тем самым нарушается логистика противника ", - рассказал военный. Он отметил, для подтверждения уничтожения цели и нанесения максимального ущерба был задействован второй беспилотник. "Второй дрон запустили на добивание этой машины, подлетев к ней, увидев её поражение, отправили на другую позицию противника", - добавил разведчик. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем одной из таких засад, устроенной разведчиками при помощи дрона-камикадзе. Один из операторов дрона засек пикап ВСУ и нанес удар, в результате автомобиль был уничтожен. Собеседник агентства подчеркнул, что помимо основной цели, разведчики оперативно реагируют на вновь обнаруженные объекты. "Ранее увидели засечку миномёта, и это была резервная цель, полетели туда, нанесли небольшой ущерб дроном, вскрыли и уничтожили расчёт", - добавил он. По его словам, успешная операция также позволила получить ценную разведывательную информацию о новой позиции противника, что упростит будущие атаки. Маршрут полёта к ней теперь известен, а отсутствие у противника на данном участке средств защиты от дронов делает его уязвимым для последующих ударов. "Таким образом, активная работа лишает противника возможности бесперебойного снабжения, уничтожая его технику и живую силу", - пояснил он.
