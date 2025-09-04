https://ria.ru/20250904/svo-2039774879.html

Власти Ленобласти обсудили вопрос трудоустройства участников СВО

Власти Ленобласти обсудили вопрос трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 04.09.2025

Власти Ленобласти обсудили вопрос трудоустройства участников СВО

Опыт Ленинградской области по трудоустройству участников СВО и работе НКО может быть интересен другим регионам, заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T20:28:00+03:00

2025-09-04T20:28:00+03:00

2025-09-04T20:28:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

сво

антон котяков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по трудоустройству участников СВО и работе НКО может быть интересен другим регионам, заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочей встречи с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым, сообщает пресс-служба областной администрации на своей странице "ВКонтакте". "Ряд мер по трудоустройству участников СВО, переподготовке специалистов, работе НКО могут стать рекомендациями и практикой для регионов России", - сказал Дрозденко. По информации пресс-службы администрации Ленобласти, главными темами рабочей встречи стали вопросы эффективности адресной поддержки и Социального кодекса Ленобласти, привлечение негосударственных организаций к работе в системе социальной защиты, вопросы подготовки и привлечения кадров. В частности, в Ленинградской области действует Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, где им оказывается весь спектр поддержки от реабилитации и протезирования с помощью новых технологий до профессионального переобучения и трудоустройства. Кроме того, в регионе создана одна из самых сильных в стране система помощи семьям с детьми, уточняет пресс-служба областной администрации. Для них действует 50 мер поддержки, в том числе региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет и другие.

https://ria.ru/20250812/lenoblast-2034607981.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, россия, александр дрозденко, сво, антон котяков