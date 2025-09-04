https://ria.ru/20250904/svideteli-2039539303.html

Свидетели изобличили фигуранта дела о хищении в Белгородской области

Свидетели изобличили фигуранта дела о хищении в Белгородской области

2025-09-04T04:20:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свидетели дали изобличающие показания против фигуранта дела о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Одним из обвиняемых по делу стал замначальника "Управления капитального строительства Белгородской области" Андрей Решетько. "Решетько А.В. знаком со всеми участниками расследуемых событий, которые дали изобличающие его показания, в связи с чем, находясь на свободе, он может оказать на них давление, либо иным способом воспрепятствовать установлению истины по делу", - сказано в документе. По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей. По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.

