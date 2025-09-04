https://ria.ru/20250904/sud-2039791009.html

Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы

Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 04.09.2025

Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы

Прокурор в прениях сторон запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:36:00+03:00

2025-09-04T22:36:00+03:00

2025-09-04T23:13:00+03:00

происшествия

москва

константин пономарев (бизнесмен)

анна ставицкая

сергей никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, рассказала РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая."Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, мой доверитель вину (в инкриминируемом преступлении) не признает, считает дело искусственно созданным", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что прокурор также просил назначить Пономареву штраф в размере 2,5 миллиона рублей.Тверской суд Москвы огласит приговор по делу 11 сентября.По делу проходят еще два фигуранта: бывший предправления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Прокурор просил назначить им семь и шесть лет колонии соответственно.Все трое обвиняются в хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей.Для Пономарева это будет уже третий приговор.В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.

https://ria.ru/20250904/sud-2039728867.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, константин пономарев (бизнесмен), анна ставицкая, сергей никитин