Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы
22:36 04.09.2025 (обновлено: 23:13 04.09.2025)
Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы
Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 04.09.2025
Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы
Прокурор в прениях сторон запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, РИА Новости, 04.09.2025
происшествия
москва
константин пономарев (бизнесмен)
анна ставицкая
сергей никитин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, рассказала РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая."Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, мой доверитель вину (в инкриминируемом преступлении) не признает, считает дело искусственно созданным", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что прокурор также просил назначить Пономареву штраф в размере 2,5 миллиона рублей.Тверской суд Москвы огласит приговор по делу 11 сентября.По делу проходят еще два фигуранта: бывший предправления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Прокурор просил назначить им семь и шесть лет колонии соответственно.Все трое обвиняются в хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей.Для Пономарева это будет уже третий приговор.В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.
москва
Новости
происшествия, москва, константин пономарев (бизнесмен), анна ставицкая, сергей никитин
Происшествия, Москва, Константин Пономарев (бизнесмен), Анна Ставицкая, Сергей Никитин
Прокурор запросил для бизнесмена Пономарева 14 лет лишения свободы

Адвокат Ставицкая: прокурор запросил для Пономарева 14 лет лишения свободы

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил для бизнесмена Константина Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, рассказала РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая.
"Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей, мой доверитель вину (в инкриминируемом преступлении) не признает, считает дело искусственно созданным", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что прокурор также просил назначить Пономареву штраф в размере 2,5 миллиона рублей.
Тверской суд Москвы огласит приговор по делу 11 сентября.
По делу проходят еще два фигуранта: бывший предправления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Прокурор просил назначить им семь и шесть лет колонии соответственно.
Все трое обвиняются в хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей.
Для Пономарева это будет уже третий приговор.
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.
ПроисшествияМоскваКонстантин Пономарев (бизнесмен)Анна СтавицкаяСергей Никитин
 
 
