Студент получил 25 лет за подготовку взрывов на газопроводах в Воронеже - РИА Новости, 04.09.2025
21:10 04.09.2025
Студент получил 25 лет за подготовку взрывов на газопроводах в Воронеже
происшествия
россия
воронеж
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы московского студента Георгия Воронкова *, его признали виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах в Воронеже и других преступлениях, сообщили РИА Новости в суде. "Воронкову* назначили 25 лет лишения свободы. Такое наказание в прениях сторон запрашивал прокурор", - сказал собеседник агентства. Согласно карточке уголовного дела, Воронкову* также вменяют госизмену (статья 275 УК); незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет" (статья 205.2 УК).* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
россия
воронеж
происшествия, россия, воронеж
Происшествия, Россия, Воронеж
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы московского студента Георгия Воронкова *, его признали виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах в Воронеже и других преступлениях, сообщили РИА Новости в суде.
"Воронкову* назначили 25 лет лишения свободы. Такое наказание в прениях сторон запрашивал прокурор", - сказал собеседник агентства.
Согласно карточке уголовного дела, Воронкову* также вменяют госизмену (статья 275 УК); незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет" (статья 205.2 УК).
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
