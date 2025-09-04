https://ria.ru/20250904/sud-2039783186.html

Студент получил 25 лет за подготовку взрывов на газопроводах в Воронеже

Студент получил 25 лет за подготовку взрывов на газопроводах в Воронеже - РИА Новости, 04.09.2025

Студент получил 25 лет за подготовку взрывов на газопроводах в Воронеже

Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы московского студента Георгия Воронкова *, его признали виновным в подготовке взрывов... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы московского студента Георгия Воронкова *, его признали виновным в подготовке взрывов на двух газопроводах в Воронеже и других преступлениях, сообщили РИА Новости в суде. "Воронкову* назначили 25 лет лишения свободы. Такое наказание в прениях сторон запрашивал прокурор", - сказал собеседник агентства. Согласно карточке уголовного дела, Воронкову* также вменяют госизмену (статья 275 УК); незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1 УК); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет" (статья 205.2 УК).* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

2025

