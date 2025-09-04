Суд отказался освободить фигуранта дела о хищениях в Белгородской области

https://ria.ru/20250904/sud-2039549449.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить бывшего замначальника "Управления капитального строительства Белгородской области" Андрея Решетько, обвиняемого по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Постановление суда, которым в отношении обвиняемого Решетько А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменения", - сказано в документе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, которая настаивала на его переводе под домашний арест. Адвокат указывала, что он дал подробные показания, не намерен скрываться или иным образом мешать следствию. По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей. По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.

