Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области

2025-09-04T17:21:00+03:00

ростовская область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Переход к новой градостроительной политике, когда приоритетом является комплексное развитие территорий, обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума "Стратегия-2030", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, высокие темпы строительства жилья в регионе не были синхронизированы с созданием школ, больниц и детских садов. "Именно поэтому мы кардинально пересмотрели подходы к градостроительной политике. Главный и обязательный принцип теперь - комплексное развитие территорий", - сказал он, пояснив, что такой подход направлен не на создание благоприятных условий для застройщиков, а на создание условий для полноценной жизни людей. Еще одним важным направлением деятельности для муниципалитетов, прежде всего для Ростовской агломерации и других крупных городов, должна стать грамотная архитектурная политика, уверен Слюсарь. "Мы должны строить не просто дома, а еще и красивые жилые дома, за которые не будет стыдно перед нашими последующими поколениями. Здесь есть над чем нам работать. Мы вернули архитектурное сообщество в градостроительную деятельность. Я очень надеюсь, что это будет в масштабах всей области и впредь", - сказал глава региона. Он также уточнил, что в городах должно появляться больше зеленых насаждений, скверов и парков. Это то, о чем часто говорили жители почти на всех стратегических сессиях. Он привел антипримеры существующих проектов благоустройства: Александровский парк в Шахтах и парк "Дружба" в Ростове, где проектами реконструкции не предусмотрены достаточные объемы озеленения. Их будут перепроектировать. Слюсарь заявил, что губернаторская программа поддержки гражданских инициатив "Сделаем вместе", бюджет которой составляет 500 миллионов рублей в год, будет продолжена. А вместе с ней - и обновление детских площадок, которые не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу детям.

