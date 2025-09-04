https://ria.ru/20250904/strategiya-2039725912.html
Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области
Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области - РИА Новости, 04.09.2025
Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области
Переход к новой градостроительной политике, когда приоритетом является комплексное развитие территорий, обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:21:00+03:00
2025-09-04T17:21:00+03:00
2025-09-04T17:21:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036061605_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_055ce4eb37a4db6d00d56568cb29c7cc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Переход к новой градостроительной политике, когда приоритетом является комплексное развитие территорий, обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума "Стратегия-2030", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, высокие темпы строительства жилья в регионе не были синхронизированы с созданием школ, больниц и детских садов. "Именно поэтому мы кардинально пересмотрели подходы к градостроительной политике. Главный и обязательный принцип теперь - комплексное развитие территорий", - сказал он, пояснив, что такой подход направлен не на создание благоприятных условий для застройщиков, а на создание условий для полноценной жизни людей. Еще одним важным направлением деятельности для муниципалитетов, прежде всего для Ростовской агломерации и других крупных городов, должна стать грамотная архитектурная политика, уверен Слюсарь. "Мы должны строить не просто дома, а еще и красивые жилые дома, за которые не будет стыдно перед нашими последующими поколениями. Здесь есть над чем нам работать. Мы вернули архитектурное сообщество в градостроительную деятельность. Я очень надеюсь, что это будет в масштабах всей области и впредь", - сказал глава региона. Он также уточнил, что в городах должно появляться больше зеленых насаждений, скверов и парков. Это то, о чем часто говорили жители почти на всех стратегических сессиях. Он привел антипримеры существующих проектов благоустройства: Александровский парк в Шахтах и парк "Дружба" в Ростове, где проектами реконструкции не предусмотрены достаточные объемы озеленения. Их будут перепроектировать. Слюсарь заявил, что губернаторская программа поддержки гражданских инициатив "Сделаем вместе", бюджет которой составляет 500 миллионов рублей в год, будет продолжена. А вместе с ней - и обновление детских площадок, которые не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу детям.
https://ria.ru/20250904/slyusar-2039694082.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036061605_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8cafd99db0e0e9bdaf79dc6b742c9aee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь
Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области
Слюсарь обсудил новую градостроительную политику рамках форума "Стратегия-2030"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Переход к новой градостроительной политике, когда приоритетом является комплексное развитие территорий, обсудили в Ростове-на-Дону в рамках форума "Стратегия-2030", сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, высокие темпы строительства жилья в регионе не были синхронизированы с созданием школ, больниц и детских садов. "Именно поэтому мы кардинально пересмотрели подходы к градостроительной политике. Главный и обязательный принцип теперь - комплексное развитие территорий", - сказал он, пояснив, что такой подход направлен не на создание благоприятных условий для застройщиков, а на создание условий для полноценной жизни людей.
Еще одним важным направлением деятельности для муниципалитетов, прежде всего для Ростовской агломерации и других крупных городов, должна стать грамотная архитектурная политика, уверен Слюсарь.
"Мы должны строить не просто дома, а еще и красивые жилые дома, за которые не будет стыдно перед нашими последующими поколениями. Здесь есть над чем нам работать. Мы вернули архитектурное сообщество в градостроительную деятельность. Я очень надеюсь, что это будет в масштабах всей области и впредь", - сказал глава региона.
Он также уточнил, что в городах должно появляться больше зеленых насаждений, скверов и парков. Это то, о чем часто говорили жители почти на всех стратегических сессиях. Он привел антипримеры существующих проектов благоустройства: Александровский парк в Шахтах и парк "Дружба" в Ростове, где проектами реконструкции не предусмотрены достаточные объемы озеленения. Их будут перепроектировать.
Слюсарь заявил, что губернаторская программа поддержки гражданских инициатив "Сделаем вместе", бюджет которой составляет 500 миллионов рублей в год, будет продолжена. А вместе с ней - и обновление детских площадок, которые не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу детям.