Якутия на ВЭФ представила проект по сохранению краснокнижных стерхов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Якутия на ВЭФ представила международный проект по сохранению краснокнижных стерхов, орнитологическая обсерватория находится в селе Охотский Перевоз, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев представил международный проект "Полет стерха" - орнитологическую лабораторию на дискуссионной площадке "Инвестиции в экологическое образование: как соединить охрану редких видов животных и бизнес", обозначив важнейшие направления устойчивого развития региона в сфере защиты и приумножения редких видов фауны. Орнитологическая обсерватория "Полет стерха" расположена в селе Охотский Перевоз Томпонского района", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Перфильев, проект, инициированный в 2024 году при поддержке главы и правительства Якутии, а также ведущих научных институтов, направлен на комплексные научные исследования миграционного пути восточной популяции стерха. "Первые результаты подтверждают впечатляющий рост популяции с 400 до нескольких тысяч особей за последние 30 лет — яркий пример успешной работы республики", - приводятся слова министра. По словам главы минэкологии, в республике также реализуются масштабные проекты по сохранению таких редких видов фауны, как белый медведь, баран Аллена, овцебык, лесной бизон и другие. Особый успех достигнут в реакклиматизации завезённого из Канады лесного бизона, который сегодня свободно обитает на четырёх специализированных природных территориях, а численность овцебыка увеличилась с 170 до более 8 тысяч особей. Важную роль в сохранении природного разнообразия играют недропользователи ПАО НК "Роснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания" и ООО "Нордголд". Перфильев подчеркнул, что проект "Полет стерха" гармонично сочетается с целями экологического просвещения и развития экотуризма. "Первый научный симпозиум в новой обсерватории будет проведён уже в сентябре 2025 года в период массового пролёта птиц", - добавили в пресс-службе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
