Якутия на ВЭФ представила проект по сохранению краснокнижных стерхов
Республика Саха (Якутия)
 
15:02 04.09.2025
Якутия на ВЭФ представила проект по сохранению краснокнижных стерхов
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
красная книга
восточный экономический форум (вэф)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Якутия на ВЭФ представила международный проект по сохранению краснокнижных стерхов, орнитологическая обсерватория находится в селе Охотский Перевоз, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев представил международный проект "Полет стерха" - орнитологическую лабораторию на дискуссионной площадке "Инвестиции в экологическое образование: как соединить охрану редких видов животных и бизнес", обозначив важнейшие направления устойчивого развития региона в сфере защиты и приумножения редких видов фауны. Орнитологическая обсерватория "Полет стерха" расположена в селе Охотский Перевоз Томпонского района", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Перфильев, проект, инициированный в 2024 году при поддержке главы и правительства Якутии, а также ведущих научных институтов, направлен на комплексные научные исследования миграционного пути восточной популяции стерха. "Первые результаты подтверждают впечатляющий рост популяции с 400 до нескольких тысяч особей за последние 30 лет — яркий пример успешной работы республики", - приводятся слова министра. По словам главы минэкологии, в республике также реализуются масштабные проекты по сохранению таких редких видов фауны, как белый медведь, баран Аллена, овцебык, лесной бизон и другие. Особый успех достигнут в реакклиматизации завезённого из Канады лесного бизона, который сегодня свободно обитает на четырёх специализированных природных территориях, а численность овцебыка увеличилась с 170 до более 8 тысяч особей. Важную роль в сохранении природного разнообразия играют недропользователи ПАО НК "Роснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания" и ООО "Нордголд". Перфильев подчеркнул, что проект "Полет стерха" гармонично сочетается с целями экологического просвещения и развития экотуризма. "Первый научный симпозиум в новой обсерватории будет проведён уже в сентябре 2025 года в период массового пролёта птиц", - добавили в пресс-службе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
республика саха (якутия)
республика саха (якутия), красная книга, восточный экономический форум (вэф)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Красная книга, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Якутия на ВЭФ представила проект по сохранению краснокнижных стерхов

Власти Якутии на ВЭФ представили проект по сохранению краснокнижных стерхов

Стерх
Стерх - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стерх. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Якутия на ВЭФ представила международный проект по сохранению краснокнижных стерхов, орнитологическая обсерватория находится в селе Охотский Перевоз, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев представил международный проект "Полет стерха" - орнитологическую лабораторию на дискуссионной площадке "Инвестиции в экологическое образование: как соединить охрану редких видов животных и бизнес", обозначив важнейшие направления устойчивого развития региона в сфере защиты и приумножения редких видов фауны. Орнитологическая обсерватория "Полет стерха" расположена в селе Охотский Перевоз Томпонского района", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Перфильев, проект, инициированный в 2024 году при поддержке главы и правительства Якутии, а также ведущих научных институтов, направлен на комплексные научные исследования миграционного пути восточной популяции стерха. "Первые результаты подтверждают впечатляющий рост популяции с 400 до нескольких тысяч особей за последние 30 лет — яркий пример успешной работы республики", - приводятся слова министра.
По словам главы минэкологии, в республике также реализуются масштабные проекты по сохранению таких редких видов фауны, как белый медведь, баран Аллена, овцебык, лесной бизон и другие. Особый успех достигнут в реакклиматизации завезённого из Канады лесного бизона, который сегодня свободно обитает на четырёх специализированных природных территориях, а численность овцебыка увеличилась с 170 до более 8 тысяч особей.
Важную роль в сохранении природного разнообразия играют недропользователи ПАО НК "Роснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания" и ООО "Нордголд".
Перфильев подчеркнул, что проект "Полет стерха" гармонично сочетается с целями экологического просвещения и развития экотуризма. "Первый научный симпозиум в новой обсерватории будет проведён уже в сентябре 2025 года в период массового пролёта птиц", - добавили в пресс-службе.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Красная книгаВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
