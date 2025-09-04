Рейтинг@Mail.ru
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
08:23 04.09.2025 (обновлено: 09:06 04.09.2025)
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T08:23:00+03:00
2025-09-04T09:06:00+03:00
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039574180_0:0:3420:1925_1920x0_80_0_0_c000d7d3dc79902f26cc83e3c310c665.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). Корреспонденты агентства с раннего утра проводят интервью на стенде. Впереди запланированы еще десятки интервью. Погода на острове Русский в четверг хорошая, воздух уже прогрелся до +24 градусов, небольшая облачность, но без осадков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
русский (остров)
владивосток
русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ

Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев
Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025
Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ).
Корреспонденты агентства с раннего утра проводят интервью на стенде. Впереди запланированы еще десятки интервью.
Погода на острове Русский в четверг хорошая, воздух уже прогрелся до +24 градусов, небольшая облачность, но без осадков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Русский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
