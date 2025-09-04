https://ria.ru/20250904/stend-2039567853.html

Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ

Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025

Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ

Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). Корреспонденты агентства с раннего утра проводят интервью на стенде. Впереди запланированы еще десятки интервью. Погода на острове Русский в четверг хорошая, воздух уже прогрелся до +24 градусов, небольшая облачность, но без осадков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

