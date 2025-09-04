https://ria.ru/20250904/stend-2039567853.html
Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стенд РИА Новости начал работу во второй день проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). Корреспонденты агентства с раннего утра проводят интервью на стенде. Впереди запланированы еще десятки интервью. Погода на острове Русский в четверг хорошая, воздух уже прогрелся до +24 градусов, небольшая облачность, но без осадков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
