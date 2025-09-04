https://ria.ru/20250904/starmer-2039762758.html
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера, сообщает газета Times. "Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера в среду, когда глава правительства отвечает на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить виновника через запись с камер наблюдения. Телефон могли подложить, в том числе, посторонние посетители, так как зал палаты общин часто бывает открыт для публики. Как отмечает издание, зал был открыт для посетителей в среду утром. Источник газеты отметил, что в парламенте к инциденту отнеслись серьезно, так как случившееся является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатые вещества.
