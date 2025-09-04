https://ria.ru/20250904/starmer-2039762758.html

Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера

Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера - РИА Новости, 04.09.2025

Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера

Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:15:00+03:00

2025-09-04T19:15:00+03:00

2025-09-04T19:15:00+03:00

в мире

кир стармер

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637854_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3bebe3f078e1011054df92afd461c890.jpg

ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера, сообщает газета Times. "Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера в среду, когда глава правительства отвечает на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить виновника через запись с камер наблюдения. Телефон могли подложить, в том числе, посторонние посетители, так как зал палаты общин часто бывает открыт для публики. Как отмечает издание, зал был открыт для посетителей в среду утром. Источник газеты отметил, что в парламенте к инциденту отнеслись серьезно, так как случившееся является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатые вещества.

https://ria.ru/20250904/uitkoff-2039701059.html

https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кир стармер, великобритания