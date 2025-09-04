Рейтинг@Mail.ru
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/starmer-2039762758.html
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера - РИА Новости, 04.09.2025
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера
Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:15:00+03:00
2025-09-04T19:15:00+03:00
в мире
кир стармер
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637854_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3bebe3f078e1011054df92afd461c890.jpg
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера, сообщает газета Times. "Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера в среду, когда глава правительства отвечает на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить виновника через запись с камер наблюдения. Телефон могли подложить, в том числе, посторонние посетители, так как зал палаты общин часто бывает открыт для публики. Как отмечает издание, зал был открыт для посетителей в среду утром. Источник газеты отметил, что в парламенте к инциденту отнеслись серьезно, так как случившееся является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатые вещества.
https://ria.ru/20250904/uitkoff-2039701059.html
https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637854_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8572ea9d987a841b19670465e6a05434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кир стармер, великобритания
В мире, Кир Стармер, Великобритания
Пранкеры хотели включить звуки секса во время выступления Стармера

Служба безопасности помешала включить звуки секса во время выступления Стармера

© Getty Images / WPA Pool/Jordan PettittПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / WPA Pool/Jordan Pettitt
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, настроенный на проигрывание звуков секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера, сообщает газета Times.
"Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра", - пишет издание.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи коалиции желающих в Париже. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения
Вчера, 15:56
Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера в среду, когда глава правительства отвечает на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить виновника через запись с камер наблюдения.
Телефон могли подложить, в том числе, посторонние посетители, так как зал палаты общин часто бывает открыт для публики. Как отмечает издание, зал был открыт для посетителей в среду утром.
Источник газеты отметил, что в парламенте к инциденту отнеслись серьезно, так как случившееся является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатые вещества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими
3 сентября, 08:00
 
В миреКир СтармерВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала