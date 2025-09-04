https://ria.ru/20250904/ssha-2039799192.html
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст.
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст."Сотрудник государственного департамента США сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно".По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен.
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Экс-работника Госдепа осудили на 4 года за передачу данных в пользу КНР