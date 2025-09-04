https://ria.ru/20250904/ssha-2039799192.html

Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР

Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР - РИА Новости, 05.09.2025

Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР

Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-04T23:59:00+03:00

2025-09-04T23:59:00+03:00

2025-09-05T00:13:00+03:00

в мире

сша

китай

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст."Сотрудник государственного департамента США сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно".По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен.

https://ria.ru/20250516/ssha-2017484396.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, государственный департамент сша