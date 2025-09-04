Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
23:59 04.09.2025 (обновлено: 00:13 05.09.2025)
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР - РИА Новости, 05.09.2025
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР
Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст.
в мире
сша
китай
государственный департамент сша
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст."Сотрудник государственного департамента США сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно".По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен.
в мире, сша, китай, государственный департамент сша
В мире, США, Китай, Государственный департамент США
Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу КНР

Экс-работника Госдепа осудили на 4 года за передачу данных в пользу КНР

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывшего сотрудника госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных якобы в пользу КНР, заявил американский минюст.
"Сотрудник государственного департамента США сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.
Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно".
По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен.
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США вынесли приговор мужчине, напавшему на британского писателя Рушди
16 мая, 19:34
 
В миреСШАКитайГосударственный департамент США
 
 
