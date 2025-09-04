Рейтинг@Mail.ru
Друзья погибшего в США россиянина собрали деньги на транспортировку тела - РИА Новости, 04.09.2025
21:57 04.09.2025
Друзья погибшего в США россиянина собрали деньги на транспортировку тела
Друзья погибшего в США россиянина собрали деньги на транспортировку тела
в мире
россия
невада
сша
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Друзья погибшего на музыкальном фестивале Burning Man в США россиянина Вадима Круглова собрали почти 16 тысяч долларов для транспортировки тела в Россию, следует из данных платформы по сбору средств GoFundMe. Согласно данным сайта, организатор сбора, указанный как Влад Пигин, собрал почти 16 тысяч долларов, что превысило указанную в качестве цели сумму в 15 тысяч. "Мы собираем средства с целью вернуть его домой в Омск, чтобы его родители могли попрощаться с ним и похоронить", - указано на странице сбора средств. Американские СМИ в понедельник сообщали о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали жертву как Круглова. В среду власти американского штата Невада подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Круглов, о чем они уведомили его семью. В среду один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела погибшего в Россию.
в мире, россия, невада, сша
В мире, Россия, Невада, США
