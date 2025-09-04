США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишут СМИ

https://ria.ru/20250904/ssha-2039772177.html

США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности на сотни миллионов долларов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности на сотни миллионов долларов, пишет Financial Times со ссылкой на источники."США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией", — говорится в публикации.Отмечается, что Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов о прекращении финансирования тренировок и вооружения военных в восточноевропейских странах. Однако это решение не затронуло закупки истребителей, кораблей и танков. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали."Эти действия были скоординированы с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за свою собственную оборону", — пояснил он.По мнению одного из европейских чиновников, этот шаг должен побудить ЕС самостоятельно обеспечивать безопасность стран. "Европейские официальные лица также пытаются понять, хватит ли внутреннего финансирования, чтобы заполнить эти пробелы, или эти сокращения окажут влияние на критические элементы европейской безопасности", — говорится в статье. В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.

