Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 237 тысяч

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 августа, составило 237 тысяч, увеличившись на 8 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 230 тысяч со значения предыдущей недели в 229 тысяч заявок. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 2 500 по сравнению с показателем недельной давности - до 231 тысячи. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, снизилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 1,940 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

