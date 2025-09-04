Рейтинг@Mail.ru
Армия США подписала контракт на внедрение ИИ в войска, пишет WSJ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ssha-2039695021.html
Армия США подписала контракт на внедрение ИИ в войска, пишет WSJ
Армия США подписала контракт на внедрение ИИ в войска, пишет WSJ - РИА Новости, 04.09.2025
Армия США подписала контракт на внедрение ИИ в войска, пишет WSJ
Армия США подписала контракт стоимостью 98,9 миллиона долларов с калифорнийским стартапом TurbineOne на внедрение искусственного интеллекта в подразделения... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:32:00+03:00
2025-09-04T15:32:00+03:00
технологии
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969606_0:244:2923:1888_1920x0_80_0_0_49f405abd16b6e7b0a55afab56a1d232.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Армия США подписала контракт стоимостью 98,9 миллиона долларов с калифорнийским стартапом TurbineOne на внедрение искусственного интеллекта в подразделения американской пехоты, пишет в четверг газета Wall Street Journal. По данным издания, программное обеспечение TurbineOne позволит солдатам идентифицировать дроны и другие угрозы даже в условиях глушения сигналов. Оно работает на ноутбуках, смартфонах и беспилотниках, обеспечивая военных необходимым контекстом для быстрого реагирования без участия аналитиков на удалении. Заключение контракта стало результатом политики главы Пентагона Пита Хегсета, который настаивает на отказе от дорогостоящих устаревших систем в пользу дронов и ИИ. "Это самая изменчивая и неопределённая среда, в которой мы когда-либо действовали", - заявил директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс, чьи слова приводит издание. По его словам, цель армии — обрабатывать данные "в 10–25 раз быстрее противников". Газета отмечает, что TurbineOne всего четыре года, и компания добилась одного из самых быстрых выходов на долгосрочный контракт с Пентагоном. За время встраивания в войска стартап вносил более 200 правок в неделю в соответствии с отзывами солдат.
https://ria.ru/20250904/pentagon-2039585521.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969606_325:224:2757:2048_1920x0_80_0_0_2546849e77acc4928d99dca04bc10cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире
Технологии, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире
Армия США подписала контракт на внедрение ИИ в войска, пишет WSJ

WSJ: армия США заключила контракт $98,9 млн на внедрение ИИ в войска

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Армия США подписала контракт стоимостью 98,9 миллиона долларов с калифорнийским стартапом TurbineOne на внедрение искусственного интеллекта в подразделения американской пехоты, пишет в четверг газета Wall Street Journal.
По данным издания, программное обеспечение TurbineOne позволит солдатам идентифицировать дроны и другие угрозы даже в условиях глушения сигналов. Оно работает на ноутбуках, смартфонах и беспилотниках, обеспечивая военных необходимым контекстом для быстрого реагирования без участия аналитиков на удалении.
Заключение контракта стало результатом политики главы Пентагона Пита Хегсета, который настаивает на отказе от дорогостоящих устаревших систем в пользу дронов и ИИ. "Это самая изменчивая и неопределённая среда, в которой мы когда-либо действовали", - заявил директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс, чьи слова приводит издание. По его словам, цель армии — обрабатывать данные "в 10–25 раз быстрее противников".
Газета отмечает, что TurbineOne всего четыре года, и компания добилась одного из самых быстрых выходов на долгосрочный контракт с Пентагоном. За время встраивания в войска стартап вносил более 200 правок в неделю в соответствии с отзывами солдат.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ
Вчера, 09:39
 
ТехнологииСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала