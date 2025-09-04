https://ria.ru/20250904/sredin-2039727130.html

Средин рассказал о росте облигаций рынка облигаций в России

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За первое полугодие 2025 года компании разместили облигации на 4,6 триллиона рублей, это на 56% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. "ВТБ разместил облигаций на сумму более 1,1 триллиона рублей, заняв 24% рынка и став лидером среди организаторов размещений", – рассказал Средин в интервью "Ведомостям". По словам спикера, облигационный рынок предлагает более гибкие условия: отсутствуют требования к залогам, поручительствам и иным формам обеспечения, характерным для банковского кредитования. Также, как отметил Средин, ВТБ играет значимую роль на рынке ГЧП, совокупный объем инвестиций в который в этом году составил 7,6 триллиона рублей. При этом почти три четверти от этой суммы – из внебюджетных источников. "Доля в общем объеме финансирования превышает 15%. Банк участвует в знаковых проектах, таких как строительство автодорог в Санкт-Петербурге, других регионах, теперь и в Москве", – рассказал Средин. Тем не менее, как отметил спикер, многие компании сократили свои инвестиционные планы в связи с величиной процентной ставки. "По опыту разговоров на ПМЭФ, бизнес ожидает снижения ключевой ставки до уровня 12-13%. Эта цифра часто звучит в диалогах с собственниками и финансовыми директорами как комфортный порог для запуска новых инвестиционных программ", – сообщил Средин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

