Вячеслав Спиренков: теперь каждый может проверить легальность вырубки леса

Вячеслав Спиренков: теперь каждый может проверить легальность вырубки леса - РИА Новости, 04.09.2025

Вячеслав Спиренков: теперь каждый может проверить легальность вырубки леса

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) была внедрена в России в этом году.

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) была внедрена в России в этом году. О том, какие преимущества она принесла лесопользователям, какие проблемы осталось решить, о пользе искусственного интеллекта в борьбе с лесными пожарами, а также об особенностях работы на Дальнем Востоке рассказал замглавы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Вячеслав Спиренков в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану в ходе Восточного экономического форума-2025.ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Вячеслав Александрович, какая у Рослесхоза программа на ВЭФ?– У Рослесхоза на форуме большая делегация и очень насыщенная программа. Вчера мы встретились со студентами и ректором Приморского государственного аграрно-технологического университета в Уссурийске, где есть кафедра лесного отдела. Мы обсудили со студентами направления развития, современные технологии, которые применяются в лесном хозяйстве, ответили на их вопросы, посмотрели саму академию.На форуме встретились с представителями Росреестра, провели круглый стол по вопросам Восточного гектара, который предоставляется, в том числе, и на землях лесного фонда. Нам важно понимать, как эта земля будет использоваться, как эта территория будет дальше развиваться. Планируем встречу с лесопользователями Приморского края, Дальневосточного федерального округа, с министрами региональными, в первую очередь Минприроды. Тоже будем обсуждать проблематику развития Приморья и всего ДФО.– Какие вопросы у лесопользователей возникают в регионе?– У лесопользователей много текущих вопросов. Как работать с документами, изменения в законодательстве. Понятно, что есть санкции недружественных стран, и поэтому правительство Российской Федерации упрощает процедуры и утверждает механизмы стимулирования бизнеса, в том числе в лесной сфере. Также вопросы лесоустройства, информация о лесах, полнота достоверности информации.– В апреле глава агентства Иван Советников сказал, что лесная отрасль в России не идеальна, но перешла на цифровой формат, при этом положение исправляется. Какие были недочеты, и какая ситуация сейчас?– С 1 января 2025 года начался переход всех пользователей, регионов и бизнеса на единую цифровую платформу ФГИС лесного комплекса. Мы подготовку к работе в этой платформе вели в течение двух лет, проводили семинары, разъяснения, обучение. Но все равно часть юридических лиц, регионов отложили все на последний день, поэтому, к сожалению, получилось так, что не все были готовы к 1 января.Но, с другой стороны, и мы не ожидали такого количества пользователей. У нас сейчас в системе больше 250 тысяч пользователей, которые работают постоянно в ней, хотя в декабре было пять тысяч. То есть нам приходилось уже несколько раз увеличивать мощность системы.При внедрении любой новой системы возможны какие-то шероховатости. Но сейчас система работает стабильно, пользователи очень активны, многие довольны, потому что она позволяет все процессы в лесном хозяйстве упростить, в цифровом виде более быстро получить информацию, предоставить данные.На Дальнем Востоке у нас два региона, это Забайкалье и Хабаровский край, которые уже перешли, но еще уточняют данные. Для лесного комплекса очень важна не только система, как инструмент, но и те данные, которые загружены, чтобы можно было качественно и эффективно работать в своем лесу.– В других федеральных округах тоже есть "догоняющие" регионы?– Практически нет. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке самые большие территории по площади, и этот объем информации о миллионах выделов леса со всеми их характеристиками внести достаточно сложно. Конечно, менее крупным регионам проще. А у крупных лесных регионов, например, Иркутской области и Красноярского края в Сибири данные уже были практически оцифрованы, и они все загрузили заранее.– На какое количество пользователей ФГИС ЛК вы рассчитывали, и сохраняется ли их рост?– Рост более-менее стабилизировался. Мы смотрели на уже существующие системы, то есть Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), Информационную систему дистанционного мониторинга (ИСДМ). У них показатель порядка 150 тысяч, и мы ориентировались примерно на такие цифры. Выяснилось, что система стала более актуальной, более востребованной.Ключевая инновация в том, что это единая точка входа и для региональных органов власти, которые распоряжаются лесным фондом, и для федеральных органов, которые контролируют, и для бизнеса, который использует леса и работает с системой, представляет документы и получает оттуда информацию.– Положительные результаты перехода на цифровую систему уже видны?– Да. В первую очередь, это доступ к информации. Мы видим, что сведения из государственного лесного реестра стали очень востребованными. Если в прошлом году по предыдущим правилам мы предоставили всего порядка 100 тысяч выписок из государственного реестра, то сейчас счет идет на миллионы. Возросло и количество госуслуг. Раньше мы оказывали 100 тысяч в год, то сейчас 60 тысяч в месяц по всей стране мы получаем во ФГИС ЛК запросов.Автоматические проверки, они позволяют пользователям очень легко загрузить данные, если есть, то сразу получить замечания, не дожидаясь, пока чиновник рассмотрит, доработать и отправить заново. А выписка из лесного реестра выдается полностью роботом, за одну-две минуты. Понятно, что, когда выписка готовилась вручную, такого количества никто бы не смог готовить.– Кому и для чего может понадобиться такая выписка?– Она содержит характеристики лесов: какая порода, какой запас, какие ограничения. Можно ли там использовать лес для каких-то целей, например, построить кемпинг. Есть специальные защитные участки, где это запрещено. Если инвестор хочет использовать лес, построить туристический центр в лесном фонде, он выбирает территорию и онлайн получает информацию, можно ли эту территорию использовать.Плюс к этому, у нас появилась публичная лесная карта, где определенный срез информации есть в общем доступе. Например, там видно теперь все лесосеки, где ведется заготовка древесины, видны все лесные склады, где эта древесина складируется перед переработкой. Неравнодушные граждане, экологи, могут проверить, если они вдруг увидели рубку в лесу, посмотреть на карту, увидеть, что это легальная разрешенная заготовка древесины, или это какие-то черные лесорубы, если на карте нет законной лесозаготовки.– Применяете ли вы в своей работе искусственный интеллект?– Да, в лесном хозяйстве он применяется очень активно. Прежде всего, это элементы машинного зрения. Очень важная задача – охрана лесов от пожаров. Сейчас на вышках сотовой связи установлены уже порядка трех тысяч камер, которые видят задымление. Они видят лес, и как только появляется дым, сигнализируют о пожаре и передают координаты, на которые выезжают специалисты. Причем искусственный интеллект может отличать дым от тумана, дождя или каких-то загрязнений.Если раньше за этим наблюдал человек, то, например, за 50 камерами ему приходилось смотреть в 50 мониторов. Если он отвлекся, задремал или просто отошел поесть, то мы не знали о том, что начался пожар. А роботы не спят и не едят.Также мы активно используем нейросети для анализа спутниковых снимков, данных дистанционного зондирования Земли. В России площадь лесов самая большая в мире, поэтому оптимальный вариант мониторинга – это по спутникам. Нейросети умеют отличать вырубки, усыхания, лесоизменения. Они подбирают все площади, которые действительно были вырублены, автоматически сравнивают с легальными лесосеками, заготовками, и понимают, что же на самом деле видно из космоса.– Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ускорить обновление информации о лесных запасах, что не проводилось последние десять лет. Как эта работа идет?– Это очень важная задача, знать, что фактически находится в лесу для эффективного использования, эффективной заготовки, охраны, чтобы мы не разрешали заготавливать больше древесины, чем это возможно, чтобы природа могла восстановить этот лес.Действительно, у нас есть такая проблема. Территория России – первая в мире по площади лесов. Необходимо актуализировать эти данные. Процедура, когда мы определяем характеристики леса, называется лесоустройство. Мы сейчас совместно с Минприроды разработали законопроект, который разделяет наши леса на зоны интенсивного и экстенсивного освоения. То есть те леса, которые более часто используются, там это лесоустройство будет проводиться активно.Сейчас запрещено использовать лес, у которого не проведено лесоустройство за последние десять лет. Мы же предлагаем новый механизм, при котором бизнес, заключая договор, начинает использовать леса и обязан в течение трех лет сам провести лесоустройство. А государство будет проводить лесоустройство на территориях, которые в аренду не предоставлены.Это разделение заказчика на бизнес, региональные органы и федеральные поможет более интенсивно проводить лесоустройство, таксацию лесов, узнавать более качественно характеристики и позволит исполнить поручения вице-премьера.– Это пока только законопроект?– Пока да, но он уже согласован, сейчас рассматривается в правительстве, мы надеемся, что он до конца года будет принят.– Завершена ли интеграция системы учета лесов России и Белоруссии?– Республика Беларусь – это дружеское государство, и у него очень серьезное лесное хозяйство. Они заготавливают древесину и часто ее транзитно перевозят через Российскую Федерацию в Казахстан, Узбекистан и Китай. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, когда легальная древесина, заготовленная белорусскими производителями, лесопромышленниками, легально перевозится через территорию России, чтобы в эту древесину не подмешивалась какая-то нелегальная наша и белорусская древесина.Система учета древесины российского лесного комплекса и белорусский ЕГАИС Лес интегрированы, мы эту информацию получаем. Есть еще ряд правовых вопросов, коллеги нас просят совершенствовать законодательство. Акт правительства мы разработали, надеюсь тоже мы его в этом году примем.– Какие планы по развитию ФГИС ЛК на 2026 год? Прислушиваетесь ли вы к представителям лесного бизнеса?– Очень важно, чтобы Рослесхоз развивался и прислушивался к лесопользователям. Мы с ними в прямом контакте, раз в неделю проводим видеоконференции с крупными, средними и небольшими лесопользователями. Понятно, что у них есть перечень предложений, как усовершенствовать систему. Понятно, что региональные власти хотят развивать свои направления, лесопользователи хотят свои, а нам нужно найти какой-то баланс. И мы надеемся, что такой баланс мы найдем.В Нижнем Новгороде 24-25 сентября будет большой форум "Леса России", где мы еще раз проведем стратегическую сессию, более детально запланируем развитие лесного комплекса. Направление понятно –это дополнительные новые услуги, удобство работы лесопользователей в личном кабинете. В этих направлениях мы движемся.Понятно, что для правительства Российской Федерации тоже важно, чтобы Рослесхоз и лесная отрасль оказывали качественные государственные услуги. И в этом направлении мы движемся, сокращаем сроки оказания услуг, уменьшаем количество документов, необходимых для оказания услуги, оказываем комплексные услуги. То есть если раньше приходилось какие-то документы собирать и подавать в Рослесхоз, в региональные органы, то мы теперь делаем так, что после подачи заявления сами органы собирают все необходимые документы.

