СМИ раскрыли, что ФРГ предложит в рамках гарантий для Украины

СМИ раскрыли, что ФРГ предложит в рамках гарантий для Украины - РИА Новости, 04.09.2025

СМИ раскрыли, что ФРГ предложит в рамках гарантий для Украины

Германия предложит усиливать украинскую ПВО на 20% в год, поддерживать производство дальнобойных высокоточных вооружений на Украине и предоставить Киеву... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия предложит усиливать украинскую ПВО на 20% в год, поддерживать производство дальнобойных высокоточных вооружений на Украине и предоставить Киеву оборудование для четырех механизированных пехотных бригад в рамках "гарантий безопасности" в ходе встречи "коалиции желающих" в четверг, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. "В четверг правительство ФРГ предложит усилить ПВО Украины. Планируется рост на 20% в год - с учетом количества систем вооружения и их эффективности. Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева; речь идет о дальнобойном высокоточном оружии, таком как крылатые ракеты, которые будут производиться на Украине при финансовой и технологической поддержке", - говорится в статье. В правительстве Германии говорят о превращении ВСУ в "дикобраза", который сможет "выдержать любое нападение", пишет издание. "Кроме того, Украине должно быть предоставлено оборудование для четырех механизированных пехотных бригад. Это означало бы объемы (поставок - ред.) в 480 пехотных машин в год, в том числе БМП. По мнению Германии, другими важными компонентами гарантий безопасности являются продолжение обучения украинских солдат и тесное взаимодействие между оборонными промышленностями Украины и европейских стран", - отмечается в материале. Берлин придает большое значение и евроинтеграции Украины, а также продолжению финансовой и экономической поддержки страны, сообщает Spiegel. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

