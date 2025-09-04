https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039663570.html
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра
Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:58:00+03:00
2025-09-04T13:58:00+03:00
2025-09-04T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039666539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96be9adbd254269a7d7b3e1a2bc0b4c9.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг.Разведывательными подразделениями группировки войск "Днепр" круглосуточно ведется мониторинг водной поверхности реки и ее правого берега. В целях предотвращения попыток переброски диверсионных групп противника, операторы ударных дронов бригады разведки находятся в постоянной готовности к вылету и поражению выявленных плавсредств ВСУ, отметили в Минобороны РФ."В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр". В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки, по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-"камикадзе"", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
https://ria.ru/20250904/vostok-2039637181.html
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039666539_34:0:1474:1080_1920x0_80_0_0_e2bb1c8da12353cd5143d5e47e196f22.jpg
Уничтожение диверсионной группы ВСУ в островной зоне Днепра
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщили в Минобороны
В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки, по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-"камикадзе".
2025-09-04T13:58
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепр (река), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра
ВС России уничтожили лодку с украинской ДРГ в островной зоне Днепра