ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра

ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра

2025-09-04T13:58:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг.Разведывательными подразделениями группировки войск "Днепр" круглосуточно ведется мониторинг водной поверхности реки и ее правого берега. В целях предотвращения попыток переброски диверсионных групп противника, операторы ударных дронов бригады разведки находятся в постоянной готовности к вылету и поражению выявленных плавсредств ВСУ, отметили в Минобороны РФ."В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр". В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки, по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-"камикадзе"", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.

