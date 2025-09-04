Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 04.09.2025 (обновлено: 14:10 04.09.2025)
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в островной зоне Днепра
Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг.Разведывательными подразделениями группировки войск "Днепр" круглосуточно ведется мониторинг водной поверхности реки и ее правого берега. В целях предотвращения попыток переброски диверсионных групп противника, операторы ударных дронов бригады разведки находятся в постоянной готовности к вылету и поражению выявленных плавсредств ВСУ, отметили в Минобороны РФ."В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр". В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки, по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-"камикадзе"", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
ВС России уничтожили лодку с украинской ДРГ в островной зоне Днепра

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг.
Разведывательными подразделениями группировки войск "Днепр" круглосуточно ведется мониторинг водной поверхности реки и ее правого берега. В целях предотвращения попыток переброски диверсионных групп противника, операторы ударных дронов бригады разведки находятся в постоянной готовности к вылету и поражению выявленных плавсредств ВСУ, отметили в Минобороны РФ.
"В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр". В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки, по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-"камикадзе"", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что в результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения, моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
