Боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ на Константиновском направлении

Боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ на Константиновском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ на Константиновском направлении часто пытаются покинуть позиции и уничтожаются при бегстве, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск ВС России с позывным "Ахи". "Наемники (ВСУ. — Прим. Ред.), они не будут стоять до конца. Все "двухсотые" (Ликвидированные. — Прим. Ред.), которых мы находили, были отвернуты от нас. То есть они погибли, убегая с линии фронта. Если, например, находя бойцов ВСУ, они сидели на позициях, и видно, что "двухсотый" на пулеметной точке был или чем-то занимался, то большинство именно наемников в обратную сторону (Лежали. — Прим. Ред.) от нас, то есть они погибли, убегая", – рассказал "Ахи". По его словам, российские штурмовики неоднократно фиксировали следы пребывания иностранных наемников на занятых позициях противника. "Находили там польские приспособления для автоматов, еду – ту же колумбийскую сгущенку. Продукты питания разные, натовские бронежилеты, оружие – разбитые М-16, пулемёты. Такие моменты встречались. И "двухсотые" попадались разные, в том числе и темнокожие", – отметил боец. Ранее в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что иностранные наемники, прибывающие на Украину, несут серьезные потери и массово покидают боевые порядки, не выдерживая интенсивности боевых действий.

