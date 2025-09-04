Рейтинг@Mail.ru
Яковенко обозначил один из важнейших итогов саммита ШОС
04.09.2025
18:00 04.09.2025
Яковенко обозначил один из важнейших итогов саммита ШОС
Поддержка глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) налаживания сотрудничества с фондом "Росконгресс" стала одним из важнейших итогов... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Поддержка глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) налаживания сотрудничества с фондом "Росконгресс" стала одним из важнейших итогов завершившегося саммита ШОС, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Одним из важных итогов завершившегося саммита Шанхайской организации сотрудничества стала поддержка главами стран-участниц инициативы (президента РФ) Владимира Путина по налаживанию сотрудничества между ШОС и "Росконгрессом". Цель - активное продвижение и развитие деятельности организации на современном этапе. По существу, речь идет о стратегическом партнерстве, которое позволит создать своего рода матрицу нового облика ШОС по широкому кругу направлений, включая медийно-информационное пространство, и обеспечить содействие поддержанию бизнес-диалога со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он также не исключил, что сотрудничество будет содержать в себе экспертные обсуждения ключевых направлений современной международной повестки дня. "Основные элементы такого сотрудничества будут отфиксированы в меморандуме между секретариатом ШОС и фондом "Росконгресс", - подчеркнул Яковенко. Ранее пресс-служба фонда сообщила, что главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Он также не исключил, что сотрудничество будет содержать в себе экспертные обсуждения ключевых направлений современной международной повестки дня.
"Основные элементы такого сотрудничества будут отфиксированы в меморандуме между секретариатом ШОС и фондом "Росконгресс", - подчеркнул Яковенко.
Ранее пресс-служба фонда сообщила, что главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
