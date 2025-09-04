https://ria.ru/20250904/sotrudnichestvo-2039740088.html

Яковенко обозначил один из важнейших итогов саммита ШОС

Яковенко обозначил один из важнейших итогов саммита ШОС - РИА Новости, 04.09.2025

Яковенко обозначил один из важнейших итогов саммита ШОС

Поддержка глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) налаживания сотрудничества с фондом "Росконгресс" стала одним из важнейших итогов... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:00:00+03:00

2025-09-04T18:00:00+03:00

2025-09-04T18:00:00+03:00

в мире

россия

китай

владивосток

александр яковенко

владимир путин

шос

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038928355_294:486:3071:2048_1920x0_80_0_0_221d15111d220b9f8d5a80e9cdb595c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Поддержка глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) налаживания сотрудничества с фондом "Росконгресс" стала одним из важнейших итогов завершившегося саммита ШОС, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Одним из важных итогов завершившегося саммита Шанхайской организации сотрудничества стала поддержка главами стран-участниц инициативы (президента РФ) Владимира Путина по налаживанию сотрудничества между ШОС и "Росконгрессом". Цель - активное продвижение и развитие деятельности организации на современном этапе. По существу, речь идет о стратегическом партнерстве, которое позволит создать своего рода матрицу нового облика ШОС по широкому кругу направлений, включая медийно-информационное пространство, и обеспечить содействие поддержанию бизнес-диалога со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он также не исключил, что сотрудничество будет содержать в себе экспертные обсуждения ключевых направлений современной международной повестки дня. "Основные элементы такого сотрудничества будут отфиксированы в меморандуме между секретариатом ШОС и фондом "Росконгресс", - подчеркнул Яковенко. Ранее пресс-служба фонда сообщила, что главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/sammit-2039556731.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, владивосток, александр яковенко, владимир путин, шос, дальневосточный федеральный университет