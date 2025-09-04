Рейтинг@Mail.ru
"Эн+" и "Вымпел-Коммуникации" подписали соглашение о сотрудничестве
13:00 04.09.2025
"Эн+" и "Вымпел-Коммуникации" подписали соглашение о сотрудничестве
"Эн+" и "Вымпел-Коммуникации" подписали соглашение о сотрудничестве
Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" и ПАО "ВымпелКом" на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" и ПАО "ВымпелКом" на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие цифровой инфраструктуры регионов присутствия компаний, сообщает пресс-служба холдинга.Одними из ключевых направлений сотрудничества станут применение инструментов цифровизации для повышения эффективности производственных процессов на предприятиях "Эн+", а также реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов.Документ на полях Восточного экономического форума подписали директор "Эн+ Телеком" Максим Павленко и директор восточного региона ПАО "ВымпелКом" Максим Шарков."Благодаря сотрудничеству с одним из ведущих российских операторов мобильной связи мы сможем не только вывести на новый уровень автоматизацию производственных процессов на наших генерирующих объектах. Это полностью соответствует нашей стратегии, направленной на увеличение добавленной стоимости и развитие новых перспективных направлений бизнеса", – отметил директор "Эн+ Телеком" Максим Павленко.Как отметил директор восточного региона ПАО "ВымпелКом" Максим Шарков, для компании — это стратегическое партнерство, которое позволит создать цифровой каркас для всего региона."Объединяя энергетику, промышленность и современные телеком-решения, мы открываем новые возможности как для бизнеса, так и для миллионов жителей Сибири. Это следующий шаг в построении экономики, где технологии служат драйвером развития и повышения качества жизни", - сообщил", - подчеркнул Шурков, его слова приводит пресс-служба "Билайна".
Директор "Эн+ Телеком" Максим Павленко и директор восточного региона ПАО "ВымпелКом" Максим Шарков на церемонии подписания соглашения
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" и ПАО "ВымпелКом" на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие цифровой инфраструктуры регионов присутствия компаний, сообщает пресс-служба холдинга.
Одними из ключевых направлений сотрудничества станут применение инструментов цифровизации для повышения эффективности производственных процессов на предприятиях "Эн+", а также реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов.
Документ на полях Восточного экономического форума подписали директор "Эн+ Телеком" Максим Павленко и директор восточного региона ПАО "ВымпелКом" Максим Шарков.
"Благодаря сотрудничеству с одним из ведущих российских операторов мобильной связи мы сможем не только вывести на новый уровень автоматизацию производственных процессов на наших генерирующих объектах. Это полностью соответствует нашей стратегии, направленной на увеличение добавленной стоимости и развитие новых перспективных направлений бизнеса", – отметил директор "Эн+ Телеком" Максим Павленко.
Как отметил директор восточного региона ПАО "ВымпелКом" Максим Шарков, для компании — это стратегическое партнерство, которое позволит создать цифровой каркас для всего региона.
"Объединяя энергетику, промышленность и современные телеком-решения, мы открываем новые возможности как для бизнеса, так и для миллионов жителей Сибири. Это следующий шаг в построении экономики, где технологии служат драйвером развития и повышения качества жизни", - сообщил", - подчеркнул Шурков, его слова приводит пресс-служба "Билайна".
