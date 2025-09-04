https://ria.ru/20250904/sobaki-2039702158.html

Новгородца, чей хаски покусал овчарку, оштрафовали на шесть тысяч рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Суд обязал новгородца, чей хаски покусал овчарку, выплатить материальный ущерб и возместить моральный вред в общей сумме около 6 тысяч рублей хозяйке пострадавшей собаки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Уточняется, что Окуловским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании компенсации материального ущерба в размере 4575 рублей и морального вреда в размере 10 тысяч рублей. В иске указано, что истец, владелец овчарки по кличке Тайга, в августе 2024 года гуляла с собакой около своего дома в поселке Крестцы Новгородской области. В это же время ее сосед гулял со своей маленькой собакой по кличке Тоша. Неожиданно собака породы хаски, также принадлежащая ответчику, сорвалась с цепи, выбежала из двора дома и начала кусать овчарку. Овчарка спряталась от страха в канаве, откуда хозяйка ее достала и отнесла домой на руках. Дома женщина обработала раны собаке, а на следующий день вызвала ветеринарного врача. Поскольку собаке становилось хуже, она повезла ее в ветстанцию, где овчарке наложили швы. "С владельца собаки, покусавшей другую собаку... в пользу истца взыскана компенсация материального ущерба в размере 2914 рублей, компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей… Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новгородского областного суда решения оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения",- говорится в сообщении. Решение вступило в законную силу.

