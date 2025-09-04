Рейтинг@Mail.ru
Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать в Ростовской области - РИА Новости, 04.09.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:27 04.09.2025
Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать в Ростовской области
Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать в Ростовской области - РИА Новости, 04.09.2025
Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать в Ростовской области
Набор товаров и вещей, которые нужны малышам в первые недели жизни, начнут выдавать с 2026 года каждой семье в Ростовской области, в которой появляется ребенок, РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:27:00+03:00
2025-09-04T15:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145232/23/1452322336_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2f2299804c73fb5afd4805eb8c1700e9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Набор товаров и вещей, которые нужны малышам в первые недели жизни, начнут выдавать с 2026 года каждой семье в Ростовской области, в которой появляется ребенок, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на форуме "Стратегия 2030". "Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать на Дону со следующего года. Если рождается двойня или тройня, подарок получит каждый ребёнок. На эту меру мы заложим в бюджете необходимую сумму. Деньги немаленькие. Но это важно сделать, чтобы поддержать родителей в очень волнительный и ответственный момент", - сказал Слюсарь. Еще одна мера поддержки заработает в регионе со следующего года для будущих мам - тех, кто учится очно. Они смогут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. С 2026 года начнет работу и институт "социальных нянь" для семей с детьми до трёх лет. Врио губернатора напомнил, что с начала года в Ростовской области работает новая мера поддержки. Молодые семьи при рождении третьего и последующих детей получают единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Такой помощью уже воспользовались около 850 семей. "Более 1 миллиарда рублей мы закладываем в трехлетний бюджет на продление этого вида помощи. Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения - это то, вокруг чего строятся все наши планы", - подчеркнул Слюсарь.
ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Набор товаров и вещей, которые нужны малышам в первые недели жизни, начнут выдавать с 2026 года каждой семье в Ростовской области, в которой появляется ребенок, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на форуме "Стратегия 2030".
"Подарочные наборы новорожденным начнут выдавать на Дону со следующего года. Если рождается двойня или тройня, подарок получит каждый ребёнок. На эту меру мы заложим в бюджете необходимую сумму. Деньги немаленькие. Но это важно сделать, чтобы поддержать родителей в очень волнительный и ответственный момент", - сказал Слюсарь.
Еще одна мера поддержки заработает в регионе со следующего года для будущих мам - тех, кто учится очно. Они смогут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. С 2026 года начнет работу и институт "социальных нянь" для семей с детьми до трёх лет.
Врио губернатора напомнил, что с начала года в Ростовской области работает новая мера поддержки. Молодые семьи при рождении третьего и последующих детей получают единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Такой помощью уже воспользовались около 850 семей.
"Более 1 миллиарда рублей мы закладываем в трехлетний бюджет на продление этого вида помощи. Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения - это то, вокруг чего строятся все наши планы", - подчеркнул Слюсарь.
