Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, РИА Новости, 04.09.2025
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, что он якобы играет "в другой команде", заявив, что предпочел бы играть в меньшинстве, чем взять в свою команду главу польской дипломатии. Сикорский ранее написал в соцсети Х в ответ на пост Сийярто об посещении парада Победы в Пекине, что Будапешт якобы "играет в другой команде". "Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Китай 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, на котором присутствовали президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств. Венгрию на параде представлял Сийярто.
