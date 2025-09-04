https://ria.ru/20250904/sijjarto-2039790767.html

Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду

Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду - РИА Новости, 04.09.2025

Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду

04.09.2025

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, что он якобы играет "в другой команде", заявив, что предпочел бы играть в меньшинстве, чем взять в свою команду главу польской дипломатии. Сикорский ранее написал в соцсети Х в ответ на пост Сийярто об посещении парада Победы в Пекине, что Будапешт якобы "играет в другой команде". "Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Китай 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, на котором присутствовали президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств. Венгрию на параде представлял Сийярто.

