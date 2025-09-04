Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/sijjarto-2039790767.html
Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду
Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду - РИА Новости, 04.09.2025
Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:34:00+03:00
2025-09-04T22:34:00+03:00
в мире
будапешт
венгрия
пекин
петер сийярто
радослав сикорский
владимир путин
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, что он якобы играет "в другой команде", заявив, что предпочел бы играть в меньшинстве, чем взять в свою команду главу польской дипломатии. Сикорский ранее написал в соцсети Х в ответ на пост Сийярто об посещении парада Победы в Пекине, что Будапешт якобы "играет в другой команде". "Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Китай 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, на котором присутствовали президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств. Венгрию на параде представлял Сийярто.
https://ria.ru/20250828/druzhba-2038172156.html
будапешт
венгрия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, будапешт, венгрия, пекин, петер сийярто, радослав сикорский, владимир путин, мид польши
В мире, Будапешт, Венгрия, Пекин, Петер Сийярто, Радослав Сикорский, Владимир Путин, МИД Польши
Сийярто заявил, что не взял бы Сикорского в свою команду

Сийярто в ответ на критику Сикорского заявил, что не взял бы его в свою команду

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего Будапешт в том, что он якобы играет "в другой команде", заявив, что предпочел бы играть в меньшинстве, чем взять в свою команду главу польской дипломатии.
Сикорский ранее написал в соцсети Х в ответ на пост Сийярто об посещении парада Победы в Пекине, что Будапешт якобы "играет в другой команде".
«
"Когда я учился в начальной школе, на уроках физкультуры учитель выбирал двух капитанов команд, которые затем решали, с кем играть в следующем футбольном или баскетбольном матче. Я точно знаю одно: если бы коллега Сикорский оставался последним, я бы предпочёл играть в меньшинстве", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Китай 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, на котором присутствовали президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств. Венгрию на параде представлял Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Венгрии вступил в перепалку с польским коллегой из-за Украины
28 августа, 19:01
 
В миреБудапештВенгрияПекинПетер СийяртоРадослав СикорскийВладимир ПутинМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала