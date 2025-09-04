Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в изоляции европейской экономики - РИА Новости, 04.09.2025
15:15 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/sijjarto-2039688307.html
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в изоляции европейской экономики
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в изоляции европейской экономики - РИА Новости, 04.09.2025
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в изоляции европейской экономики
Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:15:00+03:00
2025-09-04T15:15:00+03:00
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Что касается европейской экономики, могу сказать, что Брюссель изолировал её. Он изолировал европейскую экономику от американской худшим в мире таможенным соглашением. Он изолировал европейскую экономику от китайской, используя совершенно бессмысленный идеологический подход. Он изолировал европейскую экономику от российской санкциями... ЕК под руководством фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой ущерб, как, пожалуй, никакая комиссия до неё", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба по сравнению с конкурентами". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в изоляции европейской экономики

Сийярто: ЕК нанесла экономике Европы такой ущерб, как ни одна комиссия ранее

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, как ни одна из комиссий ранее, поскольку Европа оказалась изолирована от России, США и Китая, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Что касается европейской экономики, могу сказать, что Брюссель изолировал её. Он изолировал европейскую экономику от американской худшим в мире таможенным соглашением. Он изолировал европейскую экономику от китайской, используя совершенно бессмысленный идеологический подход. Он изолировал европейскую экономику от российской санкциями... ЕК под руководством фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой ущерб, как, пожалуй, никакая комиссия до неё", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, вследствие политики Брюсселя последних лет "конкурентоспособность европейской экономики крайне слаба по сравнению с конкурентами".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
11 октября 2024, 17:14
11 октября 2024, 17:14
 
