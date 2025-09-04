Рейтинг@Mail.ru
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:33 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/shapsha-2039729439.html
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка - РИА Новости, 04.09.2025
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал с китайскими партнерами соглашение о создании в регионе промышленного парка строительных материалов,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:33:00+03:00
2025-09-04T17:33:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cc9bab21c25e68bf046bdc4f3a812ba.jpg
КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал с китайскими партнерами соглашение о создании в регионе промышленного парка строительных материалов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. "В рамках визита делегации Калужской области в Китай в Шанхае состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка строительных материалов на территории Калужской области", - говорится в сообщении. Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор "Чунгсин Груп Инжиниринг Консалтинг" Хонг Вей. Парк будет создан при содействии ВЭБ.РФ, отмечают в областном правительстве. Государственная корпорация развития также является стороной соглашения. По данным правительства, будет создан парк промышленной кооперации китайских и российских производителей. Там будут выпускать экологически чистые строительные материалы, в том числе энергосберегающее безопасное стекло, гидроизоляционные покрытия, стекловолокно, строительную и санитарную керамику, обработанную древесину. Также планируется производить новые неорганические неметаллических материалы. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что реализация инвестпроекта откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Китая. По словам Владислава Шапши, со стороны Калужской области будут созданы все условия для успешной реализации проекта. "Поможем с обеспечением парка необходимой инфраструктурой. Также окажем содействие в подборе мер государственной поддержки для китайского партнера, в том числе программ льготного кредитования", - сказал губернатор. Он также отметил, что это второй проект Калужской области с китайскими партнерами. "Вместе работаем над возобновлением работы цементного завода в Думиничском районе. Новое соглашение — это пример тех договоренностей, которые достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шапша.
https://ria.ru/20250901/shapsha-2038920566.html
https://ria.ru/20250901/shapsha-2038855160.html
калужская область
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_36321191be701b2345ab257d3fdfbe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша, китай, россия
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Китай, Россия
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка

Владислав Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал с китайскими партнерами соглашение о создании в регионе промышленного парка строительных материалов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
"В рамках визита делегации Калужской области в Китай в Шанхае состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка строительных материалов на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Шапша доложил Мишустину о развитии системы образования Калужской области
1 сентября, 18:19
Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор "Чунгсин Груп Инжиниринг Консалтинг" Хонг Вей. Парк будет создан при содействии ВЭБ.РФ, отмечают в областном правительстве. Государственная корпорация развития также является стороной соглашения.
По данным правительства, будет создан парк промышленной кооперации китайских и российских производителей. Там будут выпускать экологически чистые строительные материалы, в том числе энергосберегающее безопасное стекло, гидроизоляционные покрытия, стекловолокно, строительную и санитарную керамику, обработанную древесину. Также планируется производить новые неорганические неметаллических материалы.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что реализация инвестпроекта откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Китая.
По словам Владислава Шапши, со стороны Калужской области будут созданы все условия для успешной реализации проекта. "Поможем с обеспечением парка необходимой инфраструктурой. Также окажем содействие в подборе мер государственной поддержки для китайского партнера, в том числе программ льготного кредитования", - сказал губернатор.
Он также отметил, что это второй проект Калужской области с китайскими партнерами. "Вместе работаем над возобновлением работы цементного завода в Думиничском районе. Новое соглашение — это пример тех договоренностей, которые достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Шапша отметил рост популярности Калужского госуниверситета
1 сентября, 14:43
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала