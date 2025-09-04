https://ria.ru/20250904/shapsha-2039729439.html
Шапша подписал с Китаем соглашение о создании промышленного парка
КАЛУГА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал с китайскими партнерами соглашение о создании в регионе промышленного парка строительных материалов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. "В рамках визита делегации Калужской области в Китай в Шанхае состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка строительных материалов на территории Калужской области", - говорится в сообщении. Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор "Чунгсин Груп Инжиниринг Консалтинг" Хонг Вей. Парк будет создан при содействии ВЭБ.РФ, отмечают в областном правительстве. Государственная корпорация развития также является стороной соглашения. По данным правительства, будет создан парк промышленной кооперации китайских и российских производителей. Там будут выпускать экологически чистые строительные материалы, в том числе энергосберегающее безопасное стекло, гидроизоляционные покрытия, стекловолокно, строительную и санитарную керамику, обработанную древесину. Также планируется производить новые неорганические неметаллических материалы. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что реализация инвестпроекта откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Китая. По словам Владислава Шапши, со стороны Калужской области будут созданы все условия для успешной реализации проекта. "Поможем с обеспечением парка необходимой инфраструктурой. Также окажем содействие в подборе мер государственной поддержки для китайского партнера, в том числе программ льготного кредитования", - сказал губернатор. Он также отметил, что это второй проект Калужской области с китайскими партнерами. "Вместе работаем над возобновлением работы цементного завода в Думиничском районе. Новое соглашение — это пример тех договоренностей, которые достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шапша.
