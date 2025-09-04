https://ria.ru/20250904/seti-2039654861.html

Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке

Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025

Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке

Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:23:00+03:00

2025-09-04T13:23:00+03:00

2025-09-04T13:32:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И, очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

