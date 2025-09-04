https://ria.ru/20250904/seti-2039654861.html
Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке
Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке
Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:23:00+03:00
2025-09-04T13:23:00+03:00
2025-09-04T13:32:00+03:00
жкх
дальний восток
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И, очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
https://ria.ru/20250904/generatsiya-2039653900.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, дальний восток, владимир путин, россия, общество
ЖКХ, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке
Путин призвал не затягивать с модернизацией энергосетей в ДФО