13:23 04.09.2025 (обновлено: 13:32 04.09.2025)
Путин призвал не откладывать обновление энергосетей на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И, очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
"Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И, очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке
