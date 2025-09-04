https://ria.ru/20250904/sber-2039723354.html
"Сбер" запустил лекторий о технологиях для развития и обучения
"Сбер" запустил лекторий о технологиях для развития и обучения - РИА Новости, 04.09.2025
"Сбер" запустил лекторий о технологиях для развития и обучения
"Сбер" запустил лекторий о современных цифровых технологиях для развития и обучения на полях X Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.
"Сбер" запустил лекторий о технологиях для развития и обучения
"Сбер" запустил лекторий о цифровых технологиях для развития и обучения
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. "Сбер" запустил лекторий о современных цифровых технологиях для развития и обучения на полях X Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.
В рамках проекта "СберУм" пройдет серия мероприятий для обмена опытом и знаниями, изучения и применения современных технологий искусственного интеллекта для использования их в любой отрасли, сфере науки и бизнеса.
Первый лекторий объединил жителей Приморского края. Его провел директор центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик.
"Сегодня во Владивостоке мы запускаем новый проект – лекторий, посвященный современным технологиям. “СберУм” станет площадкой для всех, кто хочет узнать и разобраться в технологических трендах и AI-решениях от образования и здравоохранения, до промышленности и других сфер", – отметил в приветственном слове председатель правления Сбербанка Герман Греф, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что такие встречи станут точкой притяжения и средой для обмена знаниями и экспертным опытом, позволят узнать больше о том, как искусственный интеллект и цифровые решения уже сегодня дают возможность раскрыть потенциал каждого человека с учетом его интересов и особенностей.
В дальнейшем подобные встречи будут проходить в разных регионах страны с участием ведущих экспертов, которые расскажут о том, как технологии помогают в развитии и обучении.