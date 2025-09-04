https://ria.ru/20250904/samolet-2039572441.html
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 04.09.2025
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, упал в Рязанской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, при падении не произошло горения самолета."Пилот погиб", - добавил собеседник агентства.
