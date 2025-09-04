Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
08:52 04.09.2025 (обновлено: 11:32 04.09.2025)
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, упал в Рязанской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, при падении не произошло горения самолета."Пилот погиб", - добавил собеседник агентства.
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, упал в Рязанской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении не произошло горения самолета.
"Пилот погиб", - добавил собеседник агентства.
