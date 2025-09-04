https://ria.ru/20250904/samolet-2039572441.html

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 04.09.2025

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:52:00+03:00

2025-09-04T08:52:00+03:00

2025-09-04T11:32:00+03:00

происшествия

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591651_0:337:1107:960_1920x0_80_0_0_f2e3036be6b47b1a3d682aa88520f75f.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, упал в Рязанской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, при падении не произошло горения самолета."Пилот погиб", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250904/zaharova-2039546022.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область