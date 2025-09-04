https://ria.ru/20250904/saldo-2039569364.html

Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом новые санкции Британии. 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом новые санкции Британии. Ранее в среду Британия расширила список антироссийских санкций. В него попали российская детская и молодежная организация "Движение первых", всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", благотворительная организация Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, а также руководитель херсонского штаба гуманитарной миссии "Детям - в руки" Наталья Тищенко. "Это абсурд, но в нём ярко отражается суть нынешнего Запада. Людей, которые помогают детям и сохраняют историческую память, западные политики записали в "угрозы". Это ещё раз показывает: все их "санкционные списки" - это борьба с теми, кто делает добро", - сказал Сальдо. По его словам, в гуманитарном штабе "Детям - в руки" работают неравнодушные и отзывчивые люди. "Их дело - помогать детям, и за это они попали под санкции", - отметил губернатор.

