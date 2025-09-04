https://ria.ru/20250904/saldo-2039569364.html
Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России
Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России - РИА Новости, 04.09.2025
Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом новые санкции Британии. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T08:37:00+03:00
2025-09-04T08:37:00+03:00
2025-09-04T08:37:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
ахмат кадыров (политик)
волонтеры победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901672_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_4184707febf69e1d303ea6035be9d6bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом новые санкции Британии. Ранее в среду Британия расширила список антироссийских санкций. В него попали российская детская и молодежная организация "Движение первых", всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", благотворительная организация Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, а также руководитель херсонского штаба гуманитарной миссии "Детям - в руки" Наталья Тищенко. "Это абсурд, но в нём ярко отражается суть нынешнего Запада. Людей, которые помогают детям и сохраняют историческую память, западные политики записали в "угрозы". Это ещё раз показывает: все их "санкционные списки" - это борьба с теми, кто делает добро", - сказал Сальдо. По его словам, в гуманитарном штабе "Детям - в руки" работают неравнодушные и отзывчивые люди. "Их дело - помогать детям, и за это они попали под санкции", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250903/es-2039412517.html
https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039348499.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901672_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9911323a4dd2ff51899a7d6fae1fd462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, ахмат кадыров (политик), волонтеры победы
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Ахмат Кадыров (политик), Волонтеры Победы
Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России
Сальдо назвал абсурдом новые санкции Британии против России