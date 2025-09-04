https://ria.ru/20250904/saldo-2039540986.html
Сальдо заявил, что обсуждал с Путиным перспективы урегулирования на Украине
Сальдо заявил, что обсуждал с Путиным перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Сальдо заявил, что обсуждал с Путиным перспективы урегулирования на Украине
04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал перспективы урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор. "У меня была недавно встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем. И этот вопрос тоже затрагивался", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, близок ли, по его мнению, мир на Украине. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сальдо заявил, что обсуждал с Путиным перспективы урегулирования на Украине
