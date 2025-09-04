Рейтинг@Mail.ru
"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 04.09.2025 (обновлено: 09:17 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rusgidro-2039564068.html
"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 04.09.2025
"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:47:00+03:00
2025-09-04T09:17:00+03:00
экономика
сахалинская область
южно-сахалинск
владивосток
валерий лимаренко
русгидро
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576360_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_363111a37756a2e42000ae8a3f42ff3a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости. Компания реализовала проект реконструкции совместно с "Сахалинэнерго" по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин. "Транзитная подстанция "Южная" - часть южного кольца электрической сети 110 кВ островной энергосистемы, от работы которой зависит стабильное электроснабжение Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Анивского и Невельского муниципальных округов", - рассказали в пресс-службе компании. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/rusgidro-2039561903.html
сахалинская область
южно-сахалинск
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576360_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_4a4dc34f8de34dc1c49976cad410cb37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сахалинская область, южно-сахалинск, владивосток, валерий лимаренко, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Владивосток, Валерий Лимаренко, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске

«Русгидро» ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ в Южно-Сахалинске

© Фото : РусГидро/ВКонтакте"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
Русгидро в рамках Восточного экономического форума ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : РусГидро/ВКонтакте
"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости.
Компания реализовала проект реконструкции совместно с "Сахалинэнерго" по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.
"Транзитная подстанция "Южная" - часть южного кольца электрической сети 110 кВ островной энергосистемы, от работы которой зависит стабильное электроснабжение Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Анивского и Невельского муниципальных округов", - рассказали в пресс-службе компании.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Русгидро в рамках ВЭФ ввело в работу высоковольтную линию электропередачи в рамках завершающего этапа строительства Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Русгидро" запустило ЛЭП в Магаданской области
Вчера, 07:31
 
ЭкономикаСахалинская областьЮжно-СахалинскВладивостокВалерий ЛимаренкоРусГидроДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала