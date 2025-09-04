https://ria.ru/20250904/rusgidro-2039564068.html

"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске

"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 04.09.2025

"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске

"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:47:00+03:00

2025-09-04T07:47:00+03:00

2025-09-04T09:17:00+03:00

экономика

сахалинская область

южно-сахалинск

владивосток

валерий лимаренко

русгидро

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576360_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_363111a37756a2e42000ae8a3f42ff3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости. Компания реализовала проект реконструкции совместно с "Сахалинэнерго" по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин. "Транзитная подстанция "Южная" - часть южного кольца электрической сети 110 кВ островной энергосистемы, от работы которой зависит стабильное электроснабжение Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Анивского и Невельского муниципальных округов", - рассказали в пресс-службе компании. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/rusgidro-2039561903.html

сахалинская область

южно-сахалинск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сахалинская область, южно-сахалинск, владивосток, валерий лимаренко, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025