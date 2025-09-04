"Русгидро" ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
«Русгидро» ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ в Южно-Сахалинске
© Фото : РусГидро/ВКонтакте"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
"Русгидро" в рамках Восточного экономического форума ввело в эксплуатацию новую подстанцию в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ввело в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости.
Компания реализовала проект реконструкции совместно с "Сахалинэнерго" по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.
"Транзитная подстанция "Южная" - часть южного кольца электрической сети 110 кВ островной энергосистемы, от работы которой зависит стабильное электроснабжение Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Анивского и Невельского муниципальных округов", - рассказали в пресс-службе компании.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Русгидро" запустило ЛЭП в Магаданской области
Вчера, 07:31