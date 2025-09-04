Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала
04.09.2025
В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала
происшествия
ростов-на-дону
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО. По его словам, в четверг сотрудникам пригородного железнодорожного вокзала поступил звонок с сообщением о взрывоопасном предмете в здании вокзала. Людей эвакуировали. Здание обследовали кинологи, опасных предметов обнаружено не было. На данный момент работа вокзала уже восстановлена. "Проводятся мероприятия по установлению личности звонившего", - сказал собеседник агентства.
ростов-на-дону
происшествия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО.
По его словам, в четверг сотрудникам пригородного железнодорожного вокзала поступил звонок с сообщением о взрывоопасном предмете в здании вокзала. Людей эвакуировали.
Здание обследовали кинологи, опасных предметов обнаружено не было. На данный момент работа вокзала уже восстановлена.
"Проводятся мероприятия по установлению личности звонившего", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
 
 
