В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала

В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала

В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала

Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону

2025-09-04T15:40:00+03:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО. По его словам, в четверг сотрудникам пригородного железнодорожного вокзала поступил звонок с сообщением о взрывоопасном предмете в здании вокзала. Людей эвакуировали. Здание обследовали кинологи, опасных предметов обнаружено не было. На данный момент работа вокзала уже восстановлена. "Проводятся мероприятия по установлению личности звонившего", - сказал собеседник агентства.

ростов-на-дону

