В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала
В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала - РИА Новости, 04.09.2025
В Ростове-на-Дону ищут сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала
Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Транспортные полицейские устанавливают личность человека, сообщившего о взрывоопасном предмете в здании пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО. По его словам, в четверг сотрудникам пригородного железнодорожного вокзала поступил звонок с сообщением о взрывоопасном предмете в здании вокзала. Людей эвакуировали. Здание обследовали кинологи, опасных предметов обнаружено не было. На данный момент работа вокзала уже восстановлена. "Проводятся мероприятия по установлению личности звонившего", - сказал собеседник агентства.
