Эксперт РАН предсказал увеличение темпов роста российской экономики - РИА Новости, 04.09.2025
03:21 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rost-2039533225.html
Эксперт РАН предсказал увеличение темпов роста российской экономики
Рост российской экономики по итогам 2026 года будет ниже 2%, но затем, в 2027 году, показатель выйдет на ту траекторию, которая необходима для достижения цели... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:21:00+03:00
2025-09-04T03:21:00+03:00
экономика
россия
российская академия наук
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рост российской экономики по итогам 2026 года будет ниже 2%, но затем, в 2027 году, показатель выйдет на ту траекторию, которая необходима для достижения цели национального развития и составит 3% и более, заявил в интервью РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Мне кажется, что темпы роста в 2026 году будут все-таки меньше 2%, как это прогнозирует министерство экономического развития. Ото дна мы оттолкнемся, думаю, все же к концу текущего года, но в первом полугодии 2026 года темпы роста будут еще низкими", - сказал он. По словам Широва, "принципиально важно, когда начнет увеличиваться инвестиционная активность в стране". "Надеюсь, что за счет действий в области денежно-кредитной политики удастся каким-то образом добиться того, чтобы инвестиции стали восстанавливаться. Это будет большой плюс", - добавил собеседник агентства. "Сокращение бюджетных расходов в реальном выражении может негативно сказаться на сроках восстановления экономической активности в России. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно поддерживать как минимум в ближайший год реальные расходы бюджета как минимум на уровне 2025 года", - подчеркнул Широв. "Тогда можно ожидать того, что по итогам 2026 года мы получим темп роста пусть и чуть ниже 2%, но затем, в 2027 году, российская экономика выйдет на ту траекторию, которая нам необходима для достижения цели национального развития, когда темпы роста экономики составят 3% и более", - заключил директор ИНП РАН. Банк России ожидает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, экономика страны в 2026 году вырастет на 2,4%, в 2027 - на 2,8%.
https://ria.ru/20250828/rost-2038145160.html
https://ria.ru/20250725/tsb-2031430329.html
россия
экономика, россия, российская академия наук, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Российская академия наук, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперт РАН предсказал увеличение темпов роста российской экономики

Директор ИНП РА Широв: в 2027 году увеличатся темпы роста российской экономики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рост российской экономики по итогам 2026 года будет ниже 2%, но затем, в 2027 году, показатель выйдет на ту траекторию, которая необходима для достижения цели национального развития и составит 3% и более, заявил в интервью РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"Мне кажется, что темпы роста в 2026 году будут все-таки меньше 2%, как это прогнозирует министерство экономического развития. Ото дна мы оттолкнемся, думаю, все же к концу текущего года, но в первом полугодии 2026 года темпы роста будут еще низкими", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП
28 августа, 15:31
По словам Широва, "принципиально важно, когда начнет увеличиваться инвестиционная активность в стране". "Надеюсь, что за счет действий в области денежно-кредитной политики удастся каким-то образом добиться того, чтобы инвестиции стали восстанавливаться. Это будет большой плюс", - добавил собеседник агентства.
"Сокращение бюджетных расходов в реальном выражении может негативно сказаться на сроках восстановления экономической активности в России. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно поддерживать как минимум в ближайший год реальные расходы бюджета как минимум на уровне 2025 года", - подчеркнул Широв.
"Тогда можно ожидать того, что по итогам 2026 года мы получим темп роста пусть и чуть ниже 2%, но затем, в 2027 году, российская экономика выйдет на ту траекторию, которая нам необходима для достижения цели национального развития, когда темпы роста экономики составят 3% и более", - заключил директор ИНП РАН.
Банк России ожидает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, экономика страны в 2026 году вырастет на 2,4%, в 2027 - на 2,8%.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
25 июля, 14:55
 
Экономика Россия Российская академия наук Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
