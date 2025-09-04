Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели план "Ковер"
23:18 04.09.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" ввели в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
безопасность
пензенская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. План "Ковер" ввели в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. В четверг в регионе объявили беспилотную опасность. "Внимание! В Пензенской области введен план "Ковер". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
пензенская область
россия
безопасность, пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Безопасность, Пензенская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК
Боевое дежурство расчетов ЗРК - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчетов ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. План "Ковер" ввели в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
В четверг в регионе объявили беспилотную опасность.
"Внимание! В Пензенской области введен план "Ковер". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА
БезопасностьПензенская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
