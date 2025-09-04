https://ria.ru/20250904/rossiya-2039795141.html

В Пензенской области ввели план "Ковер"

В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 04.09.2025

В Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" ввели в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. План "Ковер" ввели в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. В четверг в регионе объявили беспилотную опасность. "Внимание! В Пензенской области введен план "Ковер". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Новости

