Команда СПбГУ победила на чемпионате мира по спортивному программированию - РИА Новости, 04.09.2025
22:16 04.09.2025 (обновлено: 22:37 04.09.2025)
Команда СПбГУ победила на чемпионате мира по спортивному программированию
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского государственного университета одержала победу на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Поздравляем наших студентов с этой триумфальной победой! ICPC считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов. И на нем именно наши ребята стали лучшими среди участников из более чем 70 стран и порядка 140 университетов мира, включая Гарвард и MIT", - сказал зампред правительства. Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Федора Ушакова. Подготовку команды проводили тренеры СПбГУ по программированию Иван Казменко и Николай Дубчук. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, именно такие целеустремленные, блестяще подготовленные молодые умы определяют будущее России. "Наша задача - и впредь делать все возможное для создания условий, в которых студенты смогут раскрывать свои таланты, в том числе в области информационных технологий", - добавил министр. Главной целью участников чемпионата было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского государственного университета одержала победу на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Поздравляем наших студентов с этой триумфальной победой! ICPC считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов. И на нем именно наши ребята стали лучшими среди участников из более чем 70 стран и порядка 140 университетов мира, включая Гарвард и MIT", - сказал зампред правительства.
Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Федора Ушакова. Подготовку команды проводили тренеры СПбГУ по программированию Иван Казменко и Николай Дубчук.
По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, именно такие целеустремленные, блестяще подготовленные молодые умы определяют будущее России.
"Наша задача - и впредь делать все возможное для создания условий, в которых студенты смогут раскрывать свои таланты, в том числе в области информационных технологий", - добавил министр.
Главной целью участников чемпионата было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом.
