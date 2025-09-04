https://ria.ru/20250904/rossiya-2039789452.html

Команда СПбГУ победила на чемпионате мира по спортивному программированию

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского государственного университета одержала победу на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC в Баку, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Поздравляем наших студентов с этой триумфальной победой! ICPC считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов. И на нем именно наши ребята стали лучшими среди участников из более чем 70 стран и порядка 140 университетов мира, включая Гарвард и MIT", - сказал зампред правительства. Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Федора Ушакова. Подготовку команды проводили тренеры СПбГУ по программированию Иван Казменко и Николай Дубчук. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, именно такие целеустремленные, блестяще подготовленные молодые умы определяют будущее России. "Наша задача - и впредь делать все возможное для создания условий, в которых студенты смогут раскрывать свои таланты, в том числе в области информационных технологий", - добавил министр. Главной целью участников чемпионата было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом.

